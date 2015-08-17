Болгария намерена начать разработку месторождений на шельфе Черного моря

Болгарские специалисты начнут разведывательные работы по поиску полезных ископаемых на континентальном шельфе Черного моря уже в феврале 2016 года, передает «Газета.Ru» со ссылкой на агентство Novinite.

По словам болгарского премьера Бойко Борисова, работы на месторождении Хан Аспарух были бы начаты раньше, если бы его первое правительство не ушло в отставку в 2013 году.

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Кроме того, премьер указал на положительный опыт Румынии, которая после разработки Черноморского шельфа импортирует лишь 10% топлива.