Болгария намерена начать разработку месторождений на шельфе Черного моря

08:59, 17 августа 2015
Энергетика
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На сегодняшний день страна тратит $6,7 млрд на закупки топлива.

Болгария начнет искать нефть и газ на шельфе Черного моря в 2016 году / vokrug-sveta.info

Болгарские специалисты начнут разведывательные работы по поиску полезных ископаемых на континентальном шельфе Черного моря уже в феврале 2016 года, передает «Газета.Ru» со ссылкой на агентство Novinite.

По словам болгарского премьера Бойко Борисова, работы на месторождении Хан Аспарух были бы начаты раньше, если бы его первое правительство не ушло в отставку в 2013 году.

Читайте такжеБолгария никогда не признает аннексию Крыма и "референдумы" на Донбассе – президентБорисов отметил, что Болгария тратит по $6,7 млрд на закупки топлива, а запасы страны остаются неразработанными.

Кроме того, премьер указал на положительный опыт Румынии, которая после разработки Черноморского шельфа импортирует лишь 10% топлива.

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