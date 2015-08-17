Нефть продолжает дешеветь - предложение превышает спрос на 3 миллиона баррелей в день

Мировые цены на нефть в понедельник демонстрируют негативную динамику на фоне опасений относительно переизбытка предложения на нефтяном рынке; стоимость WTI держится ниже 42 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов, пишет Прайм.

Сегодня утром стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 1,14% - до 48,63 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть WTI опускалась на 1,25% - до 41,97 доллара за баррель.

Инвесторы предполагают, что снятие санкций с Ирана будет способствовать увеличению поставок нефти из страны на мировой рынок, что приведет к росту переизбытка предложения "черного золота".

По словам представителя ОПЕК в Иране Мехди Асали, переизбыток предложения на рынке нефти составляет уже около 3 миллионов баррелей в сутки, а основной переизбыток поставок в последние полгода зафиксирован со стороны Саудовской Аравии и Ирака.

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Кроме сохраняющихся опасений, связанных с Ираном, американская нефтегазосервисная компания Baker Hughes сообщила в пятницу, что число буровых установок, занятых в добыче нефти, в США выросло за неделю на 2 единицы (672 штуки, или плюс 0,29%).

"Основы рынка не изменились. Рынок продолжает двигаться вниз, и делает он это без остановки. Запасы в США остаются высокими для этого времени года", - заявил агентству Блумберг старший аналитик CMC Markets Рик Спунер.