"Роснефть" из-за дешевого "черного золота" недоплатит в бюджет РФ более $12 миллиардов

Такие цифры указаны в рабочих материалах, подготовленных к июльской встрече Сечина с президентом Владимиром Путиным, пишет РБК.

По прогнозу «Роснефти», при среднегодовой цене нефти $51 за баррель и курсе 63 руб. за доллар в 2015 году она заплатит в бюджет около 2,2 трлн руб.

Если прогноз верен, выплаты «Роснефти» по сравнению с прошлым годом сократятся почти на 27%, или на 806 млрд руб. В 2014​ году «Роснефть» выплатила в виде экспортных пошлин, акцизов, НДПИ, налога на прибыль и других налогов 3,006 трлн руб., или почти 55% своей выручки, следует из материалов к годовой отчетности компании по МСФО, опубликованных на ее сайте.

По итогам первого квартала 2014 года «Роснефть» выплатила в виде налогов и пошлин 616 млрд руб. — на 16,5% меньше по сравнению с тем же периодом 2014 года.

Больше всего бюджет пострадает от рухнувших цен на нефть. Средняя цена нефти марки Urals в 2014 году составила $97,6 за баррель. В первом полугодии 2015 года она снизилась до $57 за баррель.

Только в первом квартале из-за падения цен на нефть выплаты «Роснефти» по налогам (кроме налога на прибыль) сократились год к году на 166 млрд руб., экспортной пошлины — на 246 млрд руб., следует из презентации к отчетности компании по МСФО.

Курс рубля по сравнению с первым кварталом 2014 года снизился с 35 до 62,2 руб. за доллар. Но девальвация лишь частично компенсировала падение цен. В первом квартале из-за курсовой разницы «Роснефть» увеличила выплаты налогов (кроме налога на прибыль) на 92 млрд руб., экспортной пошлины — на 130 млрд руб.

Другой фактор, который сказывается на выплатах компании, — налоговый маневр, который предусматривает снижение экспортной пошлины при одновременном повышении НДПИ. На эти платежи в 2014 году пришлось больше 48% от выручки «Роснефти». По подсчетам экспертов, в 2015 году из-за снижения цен на нефть и изменений в налоговом законодательстве выплаты «Роснефти» по экспортным пошлинам снизятся на 46% (с 1,68 трлн руб. в 2014 году до 909 млрд). Расходы по НДПИ при этом вырастут только на 11% (с 982 млрд до 1,1 трлн руб.).

В то же время, в первой половине 2015 года члены правления «Роснефти» получили доходы на сумму, сравнимую с их доходом за весь прошлый год. За шесть месяцев члены правления компании заработали 2,773 млрд рублей.

Представитель «Роснефти» объяснил значительный размер премии тем, что она «перенесла выплату бонусов за 2014 год на июнь 2015 года».

Читайте такжеРоснефть может отложить бурение в Карском море на три года - СМИ

Напомним, в бюджет РФ на 2015 год правительство изначально закладывало среднюю цену нефти в размере $96 за баррель и курс — 37,7 руб. за доллар. После корректировки бюджета весной основы для расчетов резко изменились — теперь это $50 за баррель и 61,5 руб. за доллар.

Доходы российского бюджета в 2015 году теперь ожидаются на уровне 12,54 трлн руб., из них нефтегазовые — 5,69 трлн руб., то есть 45% бюджетных поступлений. Для сравнения: в 2014 году доходы бюджета составили почти 14,5 трлн руб., из которых на нефтегазовый сектор пришлось 7,4 трлн руб.

За семь месяцев 2015 года, по данным Минфина РФ, в бюджет поступило чуть меньше 7,8 трлн руб. доходов, из них около 3,5 трлн руб. — нефтегазовые. Дефицит бюджета за январь—июль 2015 года составил 1,12 трлн руб., или 2,8% ВВП.