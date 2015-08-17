Украина наращивает импорт газа из Евросоюза

Украина, увеличивающая запасы природного газа в своих подземных хранилищах в преддверии отопительного сезона 2015-2016 годов, увеличивает его импорт из стран Евросоюза.

Об этом свидетельствуют данные оператора ГТС Словакии – компании Eustream.

По ее данным, 15 августа Украина импортировала из Словакии 35,325 млн куб. м газа, а 16 августа нарастила суточный объем импорта до 36,027 млн куб. м.

В течение прошлой недели, с 10 по 14 августа, по данным Eustream, среднесуточные объемы импорта газа составляли около 33 млн куб. м.

По данным оператора газотранспортной системы Венгрии, компании FGSZ, среднесуточные объемы газа, поступающие из этой страны в Украину, составляют около 1,9 тыс. куб. м при технической возможности импортировать 16 млн куб. м в сутки.

По данным оператора ГТС Украины, госкомпании «Укртрансгаз», с 1 по 16 августа Украина импортировала 474,6 млн куб. м газа.

«В этот период голубое топливо поступало исключительно по словацкому газотранспортному коридору», - сообщили в «Укртрансгазе».

Как сообщал УНИАН, Украина в 2015 году планирует закачать в подземные хранилища 13,879 млрд куб. м газа для прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг. и гарантирования бесперебойного транзита российского газа в страны Европейского Союза.

Отбор природного газа из подземных хранилищ в 2015 году запланирован на уровне 8,688 млрд кубометров.

Читайте такжеДемчишин заявил о намерении подписать газовый договор с Россией

1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ и значительно сократила его закупку в странах ЕС. При этом Украина рассчитывает к сентябрю получить средства от международных финансовых организаций на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища в объеме, который необходим для нормального прохождения предстоящего отопительного сезона.