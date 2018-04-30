Эксперт: Наличие ДТЭК сводит на нет все усилия правительства

Кабинет министров обнародовал план подготовки и прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов. Профильным министерствам, местным властям выставлены жесткие требования по разработке графиков переориентации работы энергоемких предприятий, принятию мер по сокращению задолженности за потребленные энергоносители, по закупке и формированию запасов угля, мазута как резервного топлива. Выписаны также меры в случае наступления критической ситуации в объединенной энергосистеме, а также выданы поручения по контролю энергообъектов. Есть решения Кабмина и в отношении компании ДТЭК Рината Ахметова.

УНИАН обратился к главе Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергею Дьяченко с просьбой прокомментировать инициативы правительства.

Кабмин обязал Минэнергоугля разработать график накопления угля на складах теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей в объеме не менее 3,2 млн тонн. Ранее Демчишин не раз говорил, что запаса в 2 млн тонн угля – вполне достаточно. Почему сейчас речь идет о большем объеме?

Норма 2 млн тонн угля – норма для 90-ых годов и начала 2000-ых. Я в министерстве работал в 2000-2001 годах, и на всех совещаниях тогда говорили, что если 2 млн тонн угля на складах есть, то страна к зиме готова. Затем норму резко подняли – до 4-4,5 млн тонн. В общем-то, чем больше – тем лучше. 3,2 млн тонн – это более, чем нормальный объем запаса.

Уголь должен быть накоплен к 1 октября. Успеют?

А кому дано поручение?

Минэнергоуля…

А как Минэнергоугля может заставить частную компанию ДТЭК – монополиста в этой сфере - накопить тот или иной объем запаса угля? Это – не реально.

Глава Минэнергоугля Владимир Демчишин уже не раз обвинял компанию Ахметова в саботаже поставок угля на теплоэлектростанции, а также в практике занижения реальных объемов топлива на складах. Ваше отношение к происходящему?

Я не ездил и не проверял наличие углей и т.д. Но факт тот, что мы имеем монополиста, который контролирует 70% электроэнергетики и который в принципе не сильно подконтролен государству, потому что регуляторные документы не разработаны с учетом энергетической безопасности. Это нужно было оговаривать еще в приватизационных условиях. Сейчас нужно пересматривать лицензионные условия, которые выдает НКРУ, причем с требованием обеспечения всех параметров. По сути, сейчас есть некий субъект, который мало управляемый, хотя есть правила рынка. Все это – вопросы к Антимонопольному комитету, пора ему жестко заняться ДТЭК.

Я не могу обвинять ДТЭК в саботаже. Должна быть создана комиссия, нужны проверки.

Но в начале августа была создана Межведомственная рабочая группа по подготовке к отопительному сезону для контроля этой сферы. Кроме того, Кабмин поручил ответственным ведомствам подготовить распоряжение правительства, разрешающее провести необходимые проверки на объектах ТЭК…

Но компания ДТЭК может не пустить на свои станции комиссию.

То есть, как не пустить?

Ну, приезжает комиссия Минэнергоугля посмотреть наличие запасов угля на объектах ДТЭК. И что, какие у нее полномочия? Правительственное распоряжение? Формальность. Могут не пустить. В комиссию нужно вводить силовиков, которых не имеют право не пустить. Думаю, этот вопрос как-то решат.

Эта проблема создана приватизацией прошлых лет. Она, в первую очередь, заключается в том, что слишком много активов попало в одни руки. Если бы все было распределено на десять рук, то сейчас проблемы не существовало бы. А такая созданная громадина, как ДТЭК, может заниматься и политикой, чем она и занимается. Вот в этом-то и беда.

Демчишин с начала года не раз заявлял о монополизме компании Ахметова и высказывался за ее дробление…

Что значит раздробить? Хорошо, допустим, по станциям. И кто станет владельцем? Все равно ДТЭК. И что дальше? Получается, нужно забрать часть активов. А забрать – означает вернуть деньги, которых у государства нет. Еще это означает – реприватизация, крайне негативное для инвестиционного климата явление. Кто будет покупать наши объекты, если знают, что их в любой момент смогут отобрать.

И еще, кто купит на территориях, которые примыкают к зоне боевых действий тепловые электростанции? Кто может взять в нынешних условиях в собственность тепловые электростанции, когда не понятно, где для них брать уголь. У ДТЭК свои антрациты, хоть шахты и в зоне АТО, но они есть. Компания умудряется перевозить оттуда уголь. По этому вопросу много неясностей.

Так какой выход?

Выход один – смена лицензионных условий и введение статуса монополиста. И тогда уже регулировать ДТЭК как монополиста. Все меры должны быть очень радикальными, тогда это даст свой результат. И не нужно с этим медлить.

Просто ДТЭК нужно как следует вогнать в цивилизованные рамки работы. Все жесткие требования нужно прописать в лицензионных условиях. В принадлежащих ДТЭК компаниях 25% остались у государства. Поэтому доступ к информации должен быть 100% через наблюдательные советы. Есть механизмы. Ими необходимо воспользоваться.

Вернемся к подготовке к отопительному сезону. Кабмин обязал профильные ведомства и местную власть подготовить планы по накоплению запасов мазута, при этом собственно топливо должно быть накоплено к 1 октября. Если речь идет о мазуте, значит – правительство уже прогнозирует дефицит угля и газа?

Я не уверен, что речь идет о дефиците. Из года в год мы решаем вопрос накопления запасов резервного топлива. Мазут – это резервное топливо. Но оно дороже, чем уголь. Купить его можно, где угодно. Не в этом проблема. Его объемы нужны приличные, и закупать их нужно было заранее. Мазут нужно завести, разместить, что далеко не просто сделать. Поэтому начинать процесс формирования резервного топлива необходимо прямо сейчас.

Но, при использовании мазута будет намного дороже электроэнергия. Дороже даже, чем на газе.

Среди планов правительства народ очень взбудоражило то, что Кабмин предлагает снизить минимально допустимую температуру в жилых помещениях на период отопительного сезона до 16°С с 18°С. Минздрав уже занимается изучением этого вопроса. Как вы относитесь к этой инициативе Кабмина?

Нужно было это решение оговорить. 16°С – допустимая температура в авральных ситуациях, но никак не минимальная. А если у нас введут норму минимальной температуры, то вам сразу же ее в квартирах будут держать. И вы не сможете это обжаловать. В чем суть минимальной температуры – если у вас в квартире температура ниже минимальной, то вы можете подавать иск в суд на производителя тепла, который обязан обеспечить норму. Так вот, если будет введена норма 16°С, то жаловаться вам будет не на кого. Считают, что в особых ситуациях можно ее ввести - как исключение из правил, но не как общую минимальную норму.

Демчишин заявил, что Украина, возобновившая с начала августа импорт электроэнергии из России, откажется от ее поставок, согласно договору, после восстановления собственных энергомощностей. О чем идет речь?

Есть ТЭС, которые были остановлены из-за повреждений, к примеру, Луганская станция, Углегорская, где был пожар. А есть ТЭС, которые стоят без топлива. То есть, проблема в топливе и деньгах. Что касается угля, то вопрос - трудно решаемый. Что касается денег, так основа вопроса – неплатежи, в основном это касается поставок электроэнергии в зону военных действий. Поэтому у «Энергорынка» нехватка средств на закупку топлива. Конечно, на государственном уровне нужно решить проблему поставок угля. Не понимаю, почему до сих пор не заключены импортные контракты.

Так почему все-таки не заключены?

На фоне прошлогодних скандалов с углем из ЮАР. Просто все боятся заключать контракты.

Но есть и внутренний конфликт. Премьер-министр Яценюк требует от Минэнергоугля заключения контрактов на импорт угля из ЮАР и Австралии, а министр энергетики Демчишин склоняется к поставкам топлива с неподконтрольных территорий Донбасса, а также из России…

Закупить у России – политически крайне неблаговидно выглядит. Как можно что-то покупать у страны-агрессора? Что касается угля из ЮАР, то вполне можно. И он горел, а не как заявляли во время прошлогоднего скандала. В этом деле главный вопрос – соотношение цены и качества. Насколько я знаю, этим углем были даже довольны. И потом, горит все, если немного разжечь газом.

Сейчас уголь из ЮАР начал поступать на Дарницкую и Черниговскую ТЭЦ, правда, по контрактам частной компании «Технова» в очень небольших объемах…

Вот это и плохо, что данным вопросом начали заниматься, как всегда, накануне отопительного сезона. Все нужно было делать еще весной. Заключать долгосрочный контракт, хотя бы на два года. Очевидно, что в Украине пару-тройку лет будет хронический дефицит угля. Но опять-таки, кто должен заключать контракты. Большинство ТЭС – в частных руках. Так почему государство должно заниматься обеспечением ДТЭК?

Наличие компании ДТЭК ставит под большой вопрос все усилия правительства. А механизмы влияния государства на компанию весьма ограничены. Теоретически, частная генерирующая компания должна сама решать, как обеспечить себя топливом.

Вообще-то должен быть механизм гарантий инвестиций в мощность, когда компания гарантирует энергообеспечение в определенных объемах, а государство – принятие электроэнергии в объединенную систему и т.д. То есть, должен подписываться соответствующий договор. Для Украины было бы очень полезным введение такого механизма.

ДТЭК Ахметова обязали с октября ограничить продажи электроэнергии в ЕС из-за дефицита в Украине. То есть, Кабинет министров поручил к 15 октября принять меры по перефиксации трех дополнительных энергоблоков Бурштынской тепловой электростанции на работу в Украине. Это реально сделать в установленные сроки?

Я не уверен, что технически возможно поблочное переключение. Нужно говорить об этом с системщиками. Но у нас на западе Украины – профицит электроэнергии. Перефиксацией трех из шести энергоблоков Бурштынской станции мы добавим профицит мощностей. А у нас не хватает мощностей для передачи оттуда электроэнергии в центр и на юг – дефицитные регионы. В этом и проблема.

Но Кабмин обязал завершить строительство воздушных линий электропередач в направлении Ривненская АЭС - Киевская и Запорожская АЭС – Каховская…

Речь идет о том, чтобы кинуть ветку на Киев и Одессу. Это – магистральные линии. Их уже строят 10 лет. В том, что выполнить поручение Кабмина успеют до зимы, я очень сомневаюсь.

И вообще, план, о котором мы говорим и который только сейчас стали верстать, нужно было подготовить еще весной. В уже очень далекие времена в начале апреля проводили первую коллегию Министерства энергетики по подготовке к зиме. И сразу же начиналась реализация поставленных задач.

Подытоживающий вопрос – мы зиму переживем легче, чем прошлую?

Думаю, также. Напряженно, но переживем. Будет много шума, разговоров, политического треска, а кончится все тем, что нужно будет закупать уголь и в зоне АТО, и в России. Это уже просматривается. Но мы все переживем.

Нана Черная (УНИАН)