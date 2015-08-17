Российские нефтегиганты не могут поделить участок у шельфа

"Роснефть" направила жалобу в Минприроды РФ на нарушение Роснедрами правил проведения конкурса по Восточно-Таймырскому участку, следует из письма компании на имя главы министерства Сергея Донского, пишет "Ъ".

Помимо "Роснефти" за участок боролся "Лукойл", который выиграл конкурс, предложив 1,9 млрд руб. (почти в 600 раз выше стартового платежа). Но "Роснефть" считает, что ее предложения по освоению участка были наилучшими, и просит аннулировать результаты конкурса, а также запретить Роснедрам оформлять, регистрировать и выдавать «Лукойлу» лицензию.

Восточно-Таймырский участок недр расположен в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края близ устья Хатанги. Весной Роснедра решили разделить участок на две части — сухопутную и морскую (включает транзитные воды и шельф). Это дало возможность «Лукойлу» претендовать на сухопутную часть, так как по законодательству шельф могут осваивать только "Газпром" и "Роснефть".

До разделения участка его прогнозные ресурсы нефти по D2 на 1 января 2009 года оценивались в 351,1 млн тонн, ресурсы газа — 226,1 млрд кубометров. Ресурсы только сухопутной части существенно ниже — 4,5 млн тонн, газа — 9,3 млрд кубометров, конденсата — 0,5 млн тонн. Срок лицензии на пользование недрами составит 27 лет.

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Борьба за этот сухопутный участок с небольшими ресурсами и необходимостью огромных вложений в регионе без всякой инфраструктуры связана с тем, что он дает доступ к расположенному рядом морскому блоку. «Лукойл» сейчас активно добивается получения доступа на шельф, в сентябре этот вопрос должен рассматриваться в правительстве.

"По сути, получив сухопутную часть Восточно-Таймырского участка, «Лукойл» застолбил себе место в расчете на получение и морской части. Если же двумя блоками будут владеть разные компании, это повлечет дополнительные проблемы и затраты для освоения шельфовой части, так как часть инфраструктуры должна стоять на суше",— говорит источник "Ъ" на рынке, отмечая, что освоение только сухопутного участка не имеет смысла и будет убыточным.