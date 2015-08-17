Россия может снизить пошлину на экспорт нефти сразу на $24

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 сентября может снизиться на 23,9 доллара — до 109,2 доллара за тонну с 133,1 доллара за тонну в августе, передает РИА "Новости" со ссылкой на мониторинг средней цены.

Средняя цена мониторинга за период с 15 июля по 14 августа составила 51,09304 доллара за баррель, или 373 доллара за тонну, сообщил агентству эксперт Минфина РФ Александр Сакович.

Читайте такжеDie Welt: Зависимость России от нефти усугубляет кризисЭкспортная пошлина на сверхвязкую нефть с 1 сентября снизится до 13,7 доллара с 17 долларов за тонну.

Пошлина на прямогонный бензин уменьшится до 92,8 доллара за тонну, на автомобильный (товарный) бензин — до 85,1 доллара за тонну, на другие светлые нефтепродукты, а также смазочные масла — до 52,4 доллара за тонну, на темные нефтепродукты без масел и кокса — до 82,9 доллара, пошлина на кокс — до 7 долларов.

С 1 января в РФ вступили в действие изменения налогообложения нефтяной отрасли. Так, за три года поэтапно сокращаются вывозные таможенные пошлины на нефть в 1,7 раза, а на нефтепродукты — в 1,7-5 раз с одновременным увеличением ставки НДПИ на нефть в 1,7 раза и на газовый конденсат — в 6,5 раза.