"Укрэнерго" планирует построить новую линию для энергоснабжения севера Луганской области

Госкомпания "Укрэнерго", оператор объединенной энергосистемы Украины, планирует построить новую линию электропередач для энергоснабжения севера Луганской области, а также восстановить воздушные линии, поврежденные во время боевых действий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как отметили в компании, 13-14 августа состоялась рабочая встреча руководства "Укрэнерго" с представителями Луганской областной военно-гражданской администрации.

"Основная цель переговоров - обсуждение возможности восстановления воздушных линий, которые были повреждены в результате боевых действий в Луганской области", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о высоковольтных линиях 220 кВ "Луганская ТЭС - Юбилейная", "Михайловка 330 – Лисичанская", "Михайловка - Юбилейная" и линии 330 кВ "Углегорская ТЭС - Михайловка 330".

"Обсуждался также вопрос повышения надежности питания потребителей на севере Луганской области - территорий, подконтрольных Украине", - отмечается в сообщении.

"В результате переговоров было принято предварительное решение о возможности строительства новой воздушной линии 220 кВ к подстанции "Юбилейная", которая будет питаться от ВЛ 500 кВ "Нововоронежская АЭС – Донбасская". Ориентировочный срок реализации проекта - от 9 до 12 месяцев", - добавили в компании.

Как известно, на сегодняшний день север Луганской области выделен из энергосистемы Украины, а энергоснабжение региона обеспечивает Луганская ТЭС.

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Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередачи Украины.