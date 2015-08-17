Импортный газ для Украины во втором квартале подешевел на 15%

Средневзвешенная цена на импортный газ для Украины из ЕС и России во II квартале 2015 снизилась по сравнению с I кварталом 2015 года на 15%, - до 268 долл. за тыс. куб. м с 315 долл. за тыс. куб. м, говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины».

По данным компании, средневзвешенная цена импортного газа из ЕС (с учетом стоимости транспортировки до границы Украины) во II квартале 2015 года снизилась по сравнению с I кварталом 2015 года на 8,6%, - до 275 долл. за тыс. куб. м с 301 долл. за тыс. кубометров.

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Также в сообщении отмечается, что всего за период с июля 2014 года по июнь 2015 года «Нафтогаз» импортировал 14,82 млрд куб. м природного газа, из которого 4,26 млрд куб. м пришлось на Россию.

Как ранее сообщал УНИАН, средневзвешенная цена импортного газа для Украины из РФ и Европы в I квартале 2015 года снизилась по сравнению с IV кварталом 2014 года на 12,5%, - до 315 долл. за тыс. кубометров с 360 долл.