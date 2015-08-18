Обвал на рынке нефти продолжается: цена WTI опустилась ниже $42

На мировых торгах во вторник, 18 августа, цены на нефть продолжают снижаться на фоне переизбытка предложения на рынке, передает Reuters.

Так, с начала торгов стоимость Brent упала на 0,27%, до $48,61 за баррель, WTI - на 0,12%, до $41,82 за баррель.

Читайте такжеСпрос на нефть растет самыми быстрыми темпами за пять лет - МЭАИнвесторы опасаются, что слабый экономический рост в азиатских странах, снижение спроса со стороны нефтеперерабатывающих заводов в США и растущие объемы мировой нефтедобычи приведут к еще большему переизбытку предложения на рынке.

Добыча нефти в США держится у максимумов за последние 10 лет - 9,5 миллиона баррелей в сутки. Добыча ОПЕК в июле по отношению к июню выросла до трехлетнего максимума - 31,51 миллиона баррелей в день.