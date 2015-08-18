Украина будет поставлять электроэнергию в Польшу для оказания аварийной помощи

Как отмечается в сообщении госкомпании "Укрэнерго", безопасность энергоснабжения в Польше находится под угрозой - введен график ограничений потребления электроэнергии в дневные часы, энергопотребление ряда крупных промышленных предприятий сокращено до технологических минимумов.

"Поэтому системный оператор PSE SA обратился в ГП "НЭК "Укрэнерго" за аварийной помощью, решение о предоставлении которой было оперативно принято на правительственном уровне", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

В компании напомнили, что энергосистемы Польши и Украины соединены межгосударственной линией электропередач 220 кВ "Добротворская ТЭС - Замость".

Согласно договору, госкомпания "Энергорынок" предоставляет польской энергосистеме аварийную помощь по цене, установленной соответствующим постановлением НКРЭКУ, а "Укрэнерго" согласовывает или отказывает в предоставлении такой помощи.

"Максимальная величина аварийной помощи по линии электропередачи 220 кВ "Добротворская ТЭС – Замость" составляет 235 МВт", - отметили в "Укрэнерго".

В то же время, в "Укрэнерго" добавили, что приоритетом для компании является обеспечение баланса и надежности энергосистемы Украины, которая с начала августа из-за аномальной жары возобновила импорт электроэнергии из Росси для покрытия собственного дефицита энергомощностей.

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Как ранее сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк 13 августа поручил Министерству энергетики и угольной промышленности Украины в связи с кризисной ситуацией в энергетической системе Польши срочно принять неотложные меры для обеспечения максимально технически возможных поставок электроэнергии в польскую энергосистему.