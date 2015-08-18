Повышение тарифов на прокачку нефти нанесет существенный удар по отрасли – "Укртатнафта"

Об этом говорится в сообщении компании «Укртатнафта», которая владеет единственным работающим в стране нефтеперерабатывающим заводом.

«Стоит ли говорить, что многократное повышение тарифов на прокачку нефти спровоцирует значительное повышение себестоимости нефтепродуктов, производимых Кременчугским НПЗ. Это мощный удар по украинскому производителю нефтепродуктов – по его конкурентоспособности и финансово-экономической стабильности», - подчеркнули в «Укртатнафте».

Согласно сообщению, с 1 июля, с подачи нового руководства оператора нефтетранспортной системы – компании «Укртранснафта», были многократно повышены тарифы на прокачку нефти на отечественные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Для единственного работающего в Украине нефтеперерабатывающего завода – «Укртатнафта» - тарифы на транспортировку нефти увеличились почти в 8 раз.

При этом в компании сообщили, что лоббистами повышения тарифов на транспортировку нефти в Украине выступают импортеры нефтепродуктов.

«За ширмой рассуждений о защите государственных интересов скрываются интересы вполне конкретных групп влияния – импортеров нефтепродуктов. Новое руководство ПАО «Укртранснафта» в данном случае выступает просто действенным орудием в руках этих групп», - добавили в «Укртатнафте».

По информации компании, именно новое руководство «Укртранснафты» своими непрофессиональными и заангажированными действиями постоянно способствует дестабилизации работы Кременчугского НПЗ.

«Это – повышение тарифов; манипуляции с поставками нефти на завод, которые и вынудили трудовой коллектив ПАО «Укртатнафта» выйти на акции протеста», - уточняется в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что «Укртатнафта» обратилась с соответствующим запросом в Антимонопольный комитет Украины, а также подала исковое заявление в суд с целью отмены решения о повышении тарифов на прокачку нефти.

«Компания считает многократное повышение тарифов на прокачку нефти на предприятие экономически необоснованным и безответственным, а также незаконным и несвоевременным», - отмечается в сообщении.

В «Укртатнафте» подчеркнули, что после июльского повышения тарифы госкомпании «Укртранснафта» значительно выше стоимости аналогичных услуг в Словакии, Венгрии, Польше и других странах Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, 25 июня Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 июля 2015 года увеличила тариф на услуги оператора нефтетранспортной системы - компании «Укртранснафта» по транспортировке нефти по территории Украины в 5-9 раз.

1 августа более 300 работников компании «Укртатнафта» начали пикетировать филиал государственной компании «Укртранснафта» в Кременчуге, требуя возобновить поставки нефти на Кременчугский НПЗ.

При этом 12 августа работники «Укртатнафты» объявили бессрочный пикет с требованием уволить руководителей госпредприятия «Укртранснафта» Романа Сидорака и Виталия Величко, а также исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Пасишника, действия которых нарушили стабильную работу единственного действующего в Украине нефтеперерабатывающего завода.

Скандалы вокруг "Укртранснафты" начались в середине марта 2015 года, когда "Нафтогаз Украины", контролирующий 100% акций «Укртранснафты», неожиданно решил отстранить Александра Лазорко от исполнения обязанностей председателя правления компании и назначил на его место бывшего сотрудника СБУ в Луганской области Юрия Мирошника, имеющего сомнительную репутацию. Спустя месяц руководителем «Укртранснафты» стал Роман Сидорак.

Ранее участники рынка заявляли, что за скандалом вокруг государственной компании «Укртранснафта» стоит группа компаний «Континиум», подконтрольная бизнесмену, народному депутату Игорю Еремееву.

По их словам, интерес Еремеева к «Укртранснафте» был очевиден, поскольку тот не оставлял попыток нанести удар по нефтеперерабатывающему сегменту, чтобы монополизировать рынок продажи нефтепродуктов.

До назначения исполняющим обязанности исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Пасишник работал помощником народного депутата Еремеева.

12 августа Игорь Еремеев скончался из-за черепно-мозговой травмы, которую получил после падения с лошади.

Справка УНИАН. «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

«Укртатнафта» была создана в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн тонн переработки нефти в год.

Компания «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) в январе-июне 2015 года увеличила чистую прибыль по сравнению с январем-июнем 2014 года в 2,2 раза - до 1,026 млрд грн с 0,461 млрд грн.