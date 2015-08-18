Украина с начала года сократила добычу угля на 53%

Украина в январе-июле 2015 года из-за военных действий на Донбассе сократила добычу угля по сравнению с январем-июлем 2014 года более чем в два раза, или на 53,2%, - до 15,5 миллиона тонн, сообщает Государственная служба статистики.

По данным ведомства, добыча угля в июле 2015 года сократилась по сравнению с июлем 2014 года на 42%, - до 2,2 миллиона тонн. По сравнению с июнем 2015 года добыча в июле этого года увеличилась на 4,3%.

Справка УНИАН. Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около 50% электроэнергии, вырабатываемой в Украине,генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и "зеленая" энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.