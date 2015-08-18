Компания немецкого бизнесмена хочет купить у "Транснефти" украинский нефтепродуктопровод

Антимонопольные органы Российской Федерации получили ходатайство компании «Интернешнл Трейдинг Партнерс АГ» о приобретении 100% акций «Юго-Западного акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов», эксплуатирующее нефтепродуктопровод, проходящий по территории Украины, собственность которого оспаривается в судах украинской прокуратурой, говорится в сообщении российского ведомства.

«Юго-Западное акционерное общество трубопроводного транспорта нефтепродуктов» входит в российскую компанию «Транснефть».

Как отмечается в сообщении антимонопольного органа РФ, компания «Интернешнл Трейдинг Партнерс АГ», зарегистрированная в соответствии с законодательством Швейцарской Конфедерации, находится под контролем гражданина Федеративной Республики Германия Анатолия Шефера.

Как ранее сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины в конце прошлого года установила, что части нефтепродуктопроводов общей длиной 1433 км, которые проходят по территории Украины, были незаконно оформлены на дочернее предприятие «ПрикарпатЗападтранс» российской акционерной компании «Транснефтепродукт», подконтрольной «Транснефти».

По иску Генпрокуратуры Украины суд первой инстанции своим решением истребовал указанные объекты из владения указанного предприятия и передал Фонду государственного имущества Украины.

Однако Ривненский апелляционный хозяйственный суд по апелляции ответчика отменил указанное решение и прекратил производство по делу. В связи с этим прокуратура Ривненской области внесла кассационную жалобу, которая Высшим хозяйственным судом Украины удовлетворена, а дело передано для повторного рассмотрения судом апелляционной инстанции.

В дальнейшем Ривненским апелляционным хозяйственным судом 25 ноября 2014 года подтверждена законность решения суда первой инстанции об удовлетворении иска Генеральной прокуратуры Украины и признании права собственности на части нефтепродуктопроводов за государством.