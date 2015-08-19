Из-за переизбытка на рынке нефть дешевеет

Стоимость нефти в среду демонстрирует негативную динамику после того, как перспективы увеличения добычи и поставок нефти со стороны отдельных стран ОПЕК усилили опасения относительно переизбытка предложения "черного золота" на мировом рынке, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Сегодня утром стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 0,43% - до 48,6 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть WTI опускалась на 0,31% - до 42,49 доллара за баррель.

Давление на настроения инвесторов оказывают сообщения о том, что Ирак намерен нарастить добычу, которая в июле и так повысилась до рекордно высокой отметки в 4,18 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, Ангола планирует поставлять на мировой рынок в октябре 1,83 миллиона баррелей нефти в день, что является самым высоким показателем с ноября 2011 года. В сентябре поставки должны составить 1,77 миллиона баррелей в сутки.

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Кроме того, Минэнерго США в среду опубликует недельные данные по запасам нефти в стране. По прогнозам аналитиков, за минувшую неделю показатель сократился всего на 777 тысяч баррелей, что является самым маленьким сокращением с июня прошлого года.

"Это все та же тема с переизбытком предложения, - заявил агентству Блумберг аналитик Fat Prophets Дэвид Леннокс. - Пока не будет сокращения предложения, цены продолжат снижаться".