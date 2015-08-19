Армения будет платить за российский газ 165 долларов

​Правительство Армении одобрило армяно-российский протокол соглашения о цене на поставки российского газа в размере $165 за 1 тыс. куб. м на 2015 год.

Об этом сообщает News.am.

Новая цена 1 куб. м российского газа на $25 ниже текущей — сейчас Ереван покупает у Москвы газ за $190.

Задним числом новая цена узаконивается с 1 января 2015 года, соглашение будет действовать до 31 декабря 2015 года, после чего при необходимости будет подписано новое соглашение.

В апреле этого года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о снижении цены на газ для Армении. В конце июня президент Армении Серж Саргсян заявил, что с 1 января Армения платит на границе $165 за 1 тыс. куб. м российского газа вместо прежних $189, что позволило нейтрализовать влияние валютных колебаний армянского драма к доллару США.

Напомним, Армения со 2 января 2015 года стала полноправным участником Евразийского экономического союза.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» с 1 июля прекратил закупку газа у российской компании «Газпром», так как 30 июня завершился срок действия дополнительного соглашения между двумя сторонами, а условия дальнейшей поставки российского газа в Украину не были согласованы во время трехсторонних переговоров в Вене.

Киев отклонил условия России – скидка на третий квартал в 40 долларов, до цены 247 долларов за 1 тыс. кубометров.

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Украина во втором квартале 2015 года покупала российский газ с учетом скидки по $247 за 1 куб. м. До конца марта цена газа составляла $329 за 1 куб. м.