Стала известна цена, по которой Украина будет продавать электроэнергию Польше

Об этом говорится в постановлении Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг от 17 августа 2015 года.

Согласно документу, НКРЭКУ установила для госкомпании "Энергорынок", оператора оптового рынка электроэнергии Украины, цену на электрическую энергию, которая перемещается между энергосистемами Украины и Республики Польша в размере 7,5 евроцентов за 1 кВт /ч.

Как ранее сообщал УНИАН, операторы энергосистем Польши и Украины 17 августа заключили договор о поставках электроэнергии в Польшу.

По данным «Укрэнерго», максимальная величина аварийной помощи Польши составляет 235 МВт.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк 13 августа поручил Министерству энергетики и угольной промышленности Украины в связи с кризисной ситуацией в энергетической системе Польши срочно принять неотложные меры для обеспечения максимально технически возможных поставок электроэнергии в польскую энергосистему.