Яценюк потребовал обеспечить Змиевскую ТЭС углем до начала отопительного сезона

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк потребовал от Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, а также руководства Харьковской областной государственной администрации обеспечить крупнейшую в Харьковской области и в регионе Змиевскую теплоэлектростанцию углем для обеспечения ее бесперебойной работы в период отопительного сезона 2015-2016 годов. Об этом Яценюк сказал в ходе заседания правительства.

«К 15 сентября должен быть обеспечен месячный объем угля, чтобы станция начала работать», - сказал Яценюк.

Присутствовавший на заседании министр энергетики Владимир Демчишин сообщил, что на текущий момент на складах Змиевской ТЭС находится порядка 16 тыс. тонн угля, в то время, как месячная потребность в топливе составляет не менее 150-200 тыс. тонн угля. В то же время Демчишин заверил, что к отопительному сезону станция будет обеспечена топливом. «Думаем, в течение августа-сентября дополнительно будет положено 150 тыс. тонн. Планируем активно использовать ее (станцию - УНИАН) в отопительный сезон», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, в начале августа Змиевская ТЭС, входящая в состав госкомпании «Центрэнерго», остановила работу всех энергоблоков из-за отсутствия угля. Как подчеркивали в «Центрэнерго», доставка угля была затруднена в связи с повреждением железнодорожных путей на перегоне железнодорожных станций Ясиноватая-Скотоватое.

Эта остановка работы станции стала не первой за последние месяцы. В частности, станция уже останавливалась в мае также из-за отсутствия угля.

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» принадлежат государству, остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% – юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».

До конца 2015 года власти планируют провести приватизацию «Центрэнерго».