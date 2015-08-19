Экс-глава "Укртранснафты" обвинил Лещенко в распространении неправдивой информации

Об этом говорится в заявлении Лазорко, передает РБК.

"Народный депутат Сергей Лещенко в очередной раз целенаправленно продолжает работу по дискредитации и искажению фактов деятельности на должности председателя правления ПАО "Укртранснафта" Александра Лазорко", - говорится в заявлении.

Лазорко отмечает, что Сергей Лещенко разместил в одном из украинских интернет-изданий "откровенно лживую информацию в статье под названием "О деятельности Лазорко в "Укртранснафте" завели очередное дело".

В связи с этим Лазорко заявил, что в августе 2013 году был утвержден финансовый план ПАО "Укртранснафта". Он обьяснил, что финансовый план (в котором предусматривались расходы на страхование) рассматривается НАК "Нафтогаз Украины", профильным министерством и направляется на согласование в Министерство финансов и Министерство экономического развития и только после этого утверждается Кабинетом министров Украины.

"То есть, со слов народного депутата следует, что все работники выше указанных министерств и ведомств, как минимум не компетентны и не знают законодательных актов", - отмечает Лазорко.

По его словам, договор страхования был заключен только после проведения тендерной процедуры согласно закону Украины "Об осуществлении государственных закупок".

"За 2013 год проведена проверка деятельности компании ведущей аудиторской компанией, ревизионной комиссией ПАО "Укртранснафта" с привлечением специалистов НАК "Нафтогаз Украины" и Государственной финансовой инспекции Украины. Проверяющие подтвердили, что деятельность осуществлялась согласно действующего законодательства Украины", - говорится в заявлении.

Лазорко также подчеркнул, что финансовый план ПАО "Укртранснафта" в 2014 году не был утвержден и, соответственно, никакого страхования на сумму более 80 млн грн не проводилось.

"Интересно было бы узнать откуда такая откровенно циничная, лживая информация?", - добавил он.

Лазорко отмечает, что чистая прибыль компании в 2013 году составила 312,8 млн грн, а по данным народного депутата- 142,61 млн грн. Аналогичный показатель за 2014 год - 819,6 млн грн, Лещенко утверждает - 312,82 млн грн.

"Искажение цифр наяву - существенно снижена доходность компании. Лещенко заведомо манипулирует фальшивыми фактами с целью спекуляции и нагнетания ситуации вокруг компании "Укртранснафта", вводит в заблуждение правоохранительные органы и общественное мнение. Распространение ложной и неподтвержденной информации является позорным и недопустимым поступком для народного избранника - депутата Верховной Рады!", - резюмировал Лазорко.