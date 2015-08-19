Переговоры между Украиной и Евросоюзом по газу пройдут с участием США

Двухсторонние переговоры по вопросам обеспечения поставок газа в Украину в формате Украина – Европейская комиссия, запланированные на 27-28 августа, пройдут при участии представителей правительства США, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

"27-28 будет встреча в Вене. На ней планируется участие американских партнеров. Она будет следующим этапом (в газовых переговорах - УНИАН). Американскую сторону будет представлять правительство. Это будет двухсторонний формат, и американская делегация будет участвовать неофициально", - сказал Демчишин.

Он также отметил, что в ходе переговоров может быть поднят вопрос предоставления Украине дополнительных финансовых ресурсов для закупки газа. В то же время пока, по словам министра, "никто особо не хочет давать Украине денег".

Как сообщал УНИАН, Украина и Еврокомиссия анонсировали встречу по газовым вопросам в конце июля. Как ожидается, она пройдет в рамках празднования 10-й годовщины создания Энергетического сообщества. Украинскую делегацию возглавит министр энергетики Владимир Демчишин, европейскую - вице-президент Европейской комиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович. Стороны планируют выработать общую позицию для того, чтобы к середине сентября выйти на трехсторонние переговоры о поставках газа с участием российской стороны.