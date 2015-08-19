Назарбаев призвал готовиться к нефти по $30 за баррель
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что низкие цены на нефть и металлы могут сохраниться в течение пяти лет.
Назарбаев заявил, что стране необходимо готовиться к ценам на нефть на уровне $30–40 за баррель.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.
"О необходимости адаптироваться к ценам на нефть на уровне $30–40 за баррель Назарбаев заявил на совещании по системным мерам экономической политики. Назарбаев отметил, что в ближайшие годы доступ развивающихся стран к инвестициям и капиталу будет ограничен, а также признал, что рынок сбыта казахстанской продукции сжимается из-за слабого спроса со стороны России и Китая", - говорится в сообщении.
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В связи с экономической конъюнктурой Назарбаев заявил о необходимости установить мораторий на "различные инициативы до 2018 года". К этому времени Назарбаев поручил снизить дефицит республиканского бюджета до 1%.