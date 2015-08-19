"Укргазвыдобування" продает энергоресурсы по заниженным ценам

Госкомпания "Укргазвыдобування" 18 августа на электронных торгах, организованных торговой биржей "Украинская межрегиональная специализированная", продала 1,44 тысячи тонн дизельного топлива по цене на 6% ниже стартовой, говорится в сообщении компании.

По данным "Укргазвыдобування", 1,44 тысячи тонн дизельного топлива было продано по цене 15,514 тысячи гривень за тонну на общую сумму 22,3 миллиона гривень.

Кроме того, "Укргазвыдобування" реализовала 2,97 тысячи тонн деэтанпропанбутанизированного конденсата по цене 11,031 тысячи гривень за тонну, что почти на 12% ниже стартовой цены.

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Как сообщал УНИАН, крупнейшая в стране газодобывающая компания "Укргазвыдобування" во втором квартале текущего года недоплатила в госбюджет около 2 млрд грн рентных платежей.

С 2011 по 2014 годы "Укргазвыдобування" продавала практически весь объем сжиженного газа компаниям бизнесмена Курченко по льготным ценам. Из-за этого только в 2013 году государственная компания потеряла минимум 1,5 млрд грн.

В конце 2014 года следователи МВД возбудили уголовное дело против нового менеджмента компании во главе с Костюком, считая, что те продают

деэтанпропанбутанизированный конденсат (ДЕПБК) по заниженным ценам одним и тем же фирмам. По данным МВД, только за три летных месяца 2014 года "Укргазвыдобування" недополучила от продажи конденсата около 60 млн грн.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" - крупнейшая газодобывающая компания Украины, которая в 2014 году добыла 15,1 миллиарда куб. м природного газа – 70% от объема добычи голубого топлива в стране. По итогам 2014 года "Укргазвыдобування" задекларировала 1,4 миллиарда гривень чистой прибыли. Это в 160 раз больше, чем в 2013 году, когда чистая прибыль компании составила 8,9 миллиона гривень.