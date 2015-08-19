"Укрнафта" обвиняет депутата Лещенко в распространении недостоверной информации

Об этом сказано в заявлении, размещенном на сайте компании.

"18 августа 2015 года народный депутат Украины Сергей Лещенко на интернет-сайте "Украинская правда" в разделе "Блоги" разместил публикацию под названием "Схема Коломойского: "Укрнафта" - Багамы - транзит», в которой распространена недостоверная информация о публичном акционерном обществе "Укрнафта" о якобы неправомерных хозяйственных операциях с участием общества и причиненных вследствие такой деятельности убытках». "Укрнафта" сообщает, что распространенная народным депутатом информация не соответствует действительности, а ее изложение является необъективным и односторонним", - сказано в заявлении.

При этом в заявлении отмечается, что публикация Лещенко основана на домыслах и предположениях, а сам автор не обращался к «Укрнафте» для получения комментариев.

В заявлении "Укрнафта" также обращает внимание на то, что Лещенко в своей публикации манипулирует материалами досудебного расследования, в том числе тайной следствия, что противоречит требованиям действующего законодательства Украины, включая положения Конституции о презумпции невиновности.

Кроме того, компания в своем заявлении указывает на неэтичные высказывания парламентария и призывает Комитет регламента и организации работы Верховной Рады Украины дать оценку этому факту.

«Учитывая вышеизложенное, ОАО "Укрнафта" призывает общественность критически относиться к эмоциональному материалу, размещенному Лещенко С.А., а представителей СМИ – воздержаться от его распространения», - сказано в заявлении.

Также в заявлении сказано, что "Укрнафта" оставляет за собой право защищать свою деловую репутацию в судебном порядке и судиться с теми, кто распространяет ложные сведения о деятельности компании.

Как сообщал УНИАН, ранее член наблюдательного совета "Укртатнафты" Александр Лазорко обвинил депутата Сергея Лещенко в распространении ложной информации о его деятельности на посту главы "Укртранснафты". При этом Лазорко привел доказательства манипуляции заведомо сфальсифицированными фактами со стороны нардепа.

Так, согласно данным Лещенко, чистая прибыль "Укртранснафты" в 2013 году составила 142,6 млн грн, а на самом деле компания получила чистую прибыль в размере 312,8 млн грн. Аналогичный показатель 2014 года, по информации нардепа составляет 312,82 млн грн, тогда как реальный - 819,6 млн грн. Кроме того, Лазорко сообщил, что Лещенко заявляет об уплате компанией в 2014 году 80 млн грн на страхование, тогда как на самом деле эти затраты не были осуществлены из-за отсутствия утвержденного финансового плана "Укртранснафты".