Цены на нефть в районе шестилетнего минимума – стоимость Brent упала ниже $47

Стоимость нефти в четверг демонстрирует отрицательную динамику, торгуясь в районе шестилетнего минимума, на фоне публикации еженедельной статистики об изменении объемов нефтяных запасов в США, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

Сегодня утром стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 0,57% — до 46,89 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть WTI опускалась на 0,75% — до 40,96 доллара за баррель. Ранее их стоимость достигала 40,85 доллара, пробивая внутридневной минимум с 4 марта 2009 года.

В среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 14 августа, неожиданно выросли на 2,6 миллиона баррелей, или на 0,6%, — до 456,2 миллиона баррелей. Запасы бензина опустились на 2,7 миллиона баррелей и составили 212,8 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения показателя на 1,614 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,6 миллиона баррелей, до 148,4 миллиона баррелей против прогноза роста на 1,326 миллиона баррелей.

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"В ближайшие несколько месяцев мы можем увидеть снижение спроса на нефть, что беспокоит рынки", — приводит агентство Франс Пресс слова президента Lipow Oil Associates LLC в Хьюстоне Энди Липоу. Эксперт вместе с рядом других аналитиков ожидают, что цены на нефть опустятся ниже 40 долларов за баррель.