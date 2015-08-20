Украина продолжает наращивать импорт газа из Евросоюза

Украина, увеличивающая запасы природного газа в своих подземных хранилищах в преддверии отопительного сезона 2015-2016 годов, продолжает наращивать импорт углеводородов из Евросоюза через территорию Словакии и 18 августа достигла рекордных с начала текущего месяца объемов.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Словакии компании Eustream.

По ее данным, 18 августа суточный объем поставок природного газа из ЕС в Украину достиг 37,1 млн куб. м, тогда как на 1 августа этот показать составлял чуть более 23 млн кубометров.

Стоит отметить, что абсолютный рекорд Украины по суточным объемам импорта газа через Словакию был достигнут в январе 2015 года, когда поставки превысили 44 млн куб. м.

В то же время, по словам главы «Укртрансгаза» Игоря Прокопива, с 1 декабря 2015 года технические возможности импорта природного газа из ЕС в Украину через территорию Словакии могут возрасти до 57 млн кубометров в сутки.

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Как сообщал УНИАН, Украина в 2015 году планирует закачать в подземные хранилища 13,879 млрд куб. м газа для прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг. и гарантирования бесперебойного транзита российского газа в страны Европейского Союза.

Отбор природного газа из подземных хранилищ в 2015 году запланирован на уровне 8,688 млрд кубометров.

1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ и значительно сократила его закупку в странах ЕС. При этом Украина рассчитывает к сентябрю получить средства от международных финансовых организаций на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища в объеме, который необходим для нормального прохождения предстоящего отопительного сезона.