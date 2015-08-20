Даты газовых переговоров Украины, России и ЕС еще нет - Еврокомиссия

Об этом сегодня в Брюсселе собственному корреспонденту УНИАН сообщил представитель Еврокомиссии.

"В настоящее время трехсторонняя встреча не запланирована", - сказал он.

Представитель ЕК напомнил, что Комиссия будет выдвигать идеи с целью подготовить последующие шаги для того, чтобы было возможным продолжить консультации с Украиной и Россией. "В связи с этим в настоящее время планируются двусторонние встречи на уровне министров с обеими сторонами (Еврокомиссия-Украина и Еврокомиссия-Россия). Конкретные даты двусторонних встреч являются предметом согласования всех сторон", - подчеркнул представитель ЕК.

Вместе с тем он напомнил, что на следующей неделе, 27 августа, в Вене состоится саммит Западных Балкан - 2015. "Вице-президент по вопросам Энергетического Союза, вице-президент ЕК Марош Шефчович будет присутствовать на одной из главных дискуссий саммита, посвященной инфраструктуре и связи. Саммит будет возможным поводом для двусторонней встречи вице-президента Шефчовича с его украинским коллегой, министром энергетики Демчишиним", - добавил представитель ЕК.

Кроме того, по словам европейского чиновника, Еврокомиссия находится в постоянном двустороннем контакте с представителями правительства США, международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк, МВФ и ЕБРР по вопросам, связанным с финансовой помощью Украине.

Читайте такжеДемчишин заявил о намерении подписать газовый договор с Россией

Как сообщал УНИАН, 19 августа министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что двухсторонние переговоры по вопросам обеспечения поставок газа в Украину в формате Украина – Еврокомиссия, запланированные на 27-28 августа, пройдут при участии представителей правительства США.

Стороны планируют выработать общую позицию для того, чтобы к середине сентября выйти на трехсторонние переговоры о поставках газа с участием российской стороны.