Даты газовых переговоров Украины, России и ЕС еще нет - Еврокомиссия
В Европейской комиссии констатируют, что по состоянию на сегодняшний день даты проведения трехсторонних газовых переговоров между Украиной, Россией и Европейским Союзом еще нет.
Об этом сегодня в Брюсселе собственному корреспонденту УНИАН сообщил представитель Еврокомиссии.
"В настоящее время трехсторонняя встреча не запланирована", - сказал он.
Представитель ЕК напомнил, что Комиссия будет выдвигать идеи с целью подготовить последующие шаги для того, чтобы было возможным продолжить консультации с Украиной и Россией. "В связи с этим в настоящее время планируются двусторонние встречи на уровне министров с обеими сторонами (Еврокомиссия-Украина и Еврокомиссия-Россия). Конкретные даты двусторонних встреч являются предметом согласования всех сторон", - подчеркнул представитель ЕК.
Вместе с тем он напомнил, что на следующей неделе, 27 августа, в Вене состоится саммит Западных Балкан - 2015. "Вице-президент по вопросам Энергетического Союза, вице-президент ЕК Марош Шефчович будет присутствовать на одной из главных дискуссий саммита, посвященной инфраструктуре и связи. Саммит будет возможным поводом для двусторонней встречи вице-президента Шефчовича с его украинским коллегой, министром энергетики Демчишиним", - добавил представитель ЕК.
Кроме того, по словам европейского чиновника, Еврокомиссия находится в постоянном двустороннем контакте с представителями правительства США, международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк, МВФ и ЕБРР по вопросам, связанным с финансовой помощью Украине.
Читайте такжеДемчишин заявил о намерении подписать газовый договор с Россией
Как сообщал УНИАН, 19 августа министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что двухсторонние переговоры по вопросам обеспечения поставок газа в Украину в формате Украина – Еврокомиссия, запланированные на 27-28 августа, пройдут при участии представителей правительства США.
Стороны планируют выработать общую позицию для того, чтобы к середине сентября выйти на трехсторонние переговоры о поставках газа с участием российской стороны.