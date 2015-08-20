Трудовой коллектив "Укртатнафты" готов начать бессрочную акцию протеста в Киеве

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Трудовой коллектив «Укртатнафты» до сих пор не получил ответ от Министерства энергетики Украины и НАК «Нафтогаз Украины» на свои требования об отставке непрофессионалов, которые занимают руководящие должности: в НАК "Нафтогаз Украины" – Андрея Пасишника, в ПАО «Укртранснафта» - Романа Сидорока и в Кременчугском филиале ПАО "Укртранснафта" – Виталия Величко», - подчеркивают в компании.

В сообщении приводятся слова первого зампредседателя правления «Укртатнафты» Алексея Плакасова, который сообщил о готовности трудового коллектива переместить акции протеста в Киев.

«Если реакции не будет, то мы готовы начать бессрочную акцию в Киеве перед этими ведомствами»,- сказал он.

При этом сообщается, что «Укртатнафта» считает действия оператора отечественной нефтетранспортной системы – госкомпанию «Укртранснафта» атакой на единственный работающий в Украине НПЗ.

В сообщении отмечается, что «Укртатнафту» безо всякого преувеличения можно назвать гарантом социально-экономической стабильности и Кременчуга, и Украины. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков города.

При этом пресс-служба сообщает, что доля импортных нефтепродуктов на внутреннем рынке превысила 80%. И почти все эти нефтепродукты произведены из российской нефти, переработанной на НПЗ в России и Белоруссии.

«В такой ситуации очереди на заправках и бензин по 35 грн/литр – это очень возможный сценарий. И трудовой коллектив ПАО «Укртатнафта» сейчас борется не только за свое будущее, но и за будущее Украины. Не удалось тихо остановить завод под видом ремонта нефтепровода – испугались реакции, поэтому быстро отрапортовали чиновники о ремонте трубы. Но их цели от этого не изменятся. Не дадим им вершить судьбу нашей страны и нашего предприятия!», - подчеркивают в «Укртатнафте».

Как сообщал УНИАН, 1 августа более 300 работников компании «Укртатнафта» начали пикетировать филиал государственной компании «Укртранснафта» в Кременчуге, требуя возобновить поставки нефти на Кременчугский НПЗ.

При этом 12 августа работники «Укртатнафты» объявили бессрочный пикет с требованием уволить руководителей госпредприятия «Укртранснафта» Романа Сидорака и Виталия Величко, а также исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Пасишника, действия которых нарушили стабильную работу единственного действующего в Украине нефтеперерабатывающего завода.

Скандалы вокруг "Укртранснафты" начались в середине марта 2015 года, когда "Нафтогаз Украины", контролирующий 100% акций «Укртранснафты», неожиданно решил отстранить Александра Лазорко от исполнения обязанностей председателя правления компании и назначил на его место бывшего сотрудника СБУ в Луганской области Юрия Мирошника, имеющего сомнительную репутацию. Спустя месяц руководителем «Укртранснафты» стал Роман Сидорак.

Ранее участники рынка заявляли, что за скандалом вокруг государственной компании «Укртранснафта» стоит группа компаний «Континиум», подконтрольная бизнесмену, народному депутату Игорю Еремееву.

По их словам, интерес Еремеева к «Укртранснафте» был очевиден, поскольку тот не оставлял попыток нанести удар по нефтеперерабатывающему сегменту, чтобы монополизировать рынок продажи нефтепродуктов.

До назначения исполняющим обязанности исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Пасишник работал помощником народного депутата Еремеева.

12 августа Игорь Еремеев скончался из-за черепно-мозговой травмы, которую получил после падения с лошади.

Справка УНИАН. «Укртатнафта» была создана в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн тонн переработки нефти в год.

Компания «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) в январе-июне 2015 года увеличила чистую прибыль по сравнению с январем-июнем 2014 года в 2,2 раза - до 1,026 млрд грн с 0,461 млрд грн.

«Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.