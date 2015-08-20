ЕК: Украине для прохождения зимы нужно еще 5,5 миллиарда кубометров газа

Сейчас в газохранилищах Украины около 13,5 миллиардов кубометров газа, но для нормального прохождения зимнего периода необходимо 19 миллиардов, сообщил еврокомиссар по энергетике Мигель Ариас Каньете "РИА новости".

"Хотя ситуация немного лучше, по сравнению с прошлым годом, потому что начались реверсные поставки из восточной Европы на Украину, особенно через Словакию, Украине по-прежнему нужно заполнить газохранилища минимум до 19 миллиардов кубометров, чтобы подготовиться к зиме. Нынешний уровень — 13,5 миллиарда кубометров. Им нужно закупить больше газа", — сказал Каньете журналистам в Брюсселе.

Он заявил, что Еврокомисия способствует принятию нового договору о поставках газа из России в Украину с октября 2015 года до 16 марта 2016-го.

"Комиссия стремится к заключению второго зимнего пакета. Понятно, что последняя трехсторонняя министерская встреча в Вене не привела ни к какому прогрессу. Мы приехали в Вену с проектом протокола, который был согласован на уровне официальных лиц при некоторых нерешенных вопросах. Но на министерской встрече позиция изменилась и стало понятно, что с обеих сторон нет политической воли согласовать протокол. Поэтому комиссия проинформировала "нормандскую группу" о тупиковой ситуации на переговорах", — заявил еврокомиссар.

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Напомним, что "Нафтогаз Украины" объявил о приостановке закупки российского газа с 1 июля 2015 года. Переговоры в Вене, участие в которых приняли представители России, Украины и Евросоюза, завершились безрезультатно.

"Мы будем покупать газ. Но не российский - пока не договоримся по цене, будем закупать из других источников", - сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.