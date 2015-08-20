Еврокомиссия хочет поговорить о газе отдельно с Украиной и Россией

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе европейский комиссар по вопросам климата Ариас Каньете.

По его словам, на последнем раунде газовых переговоров не было достигнуто прогресса, так как "не было политической воли достичь соглашения". "Комиссия будет продолжать двусторонние переговоры на уровне министров", - сказал еврокомиссар.

Каньете отметил, что переговоры с украинским министром энергетики Владимиром Демчишиным пройдут 27 августа в Вене в рамках саммита Западных Балкан с участием вице-президента ЕК по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича, а с министром энергетики России - в начале сентября.

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Как сообщал УНИАН, 19 августа министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что двухсторонние переговоры по вопросам обеспечения поставок газа в Украину в формате Украина – Еврокомиссия, запланированные на 27-28 августа, пройдут при участии представителей правительства США.

«27-28 будет встреча в Вене. На ней планируется участие американских партнеров. Она будет следующим этапом (в газовых переговорах - УНИАН). Американскую сторону будет представлять правительство. Это будет двухсторонний формат, и американская делегация будет участвовать неофициально», - сказал Демчишин.

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Стороны планируют выработать общую позицию для того, чтобы к середине сентября выйти на трехсторонние переговоры о поставках газа с участием российской стороны.