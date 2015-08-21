Цены на нефть падают восьмую неделю подряд

Стоимость нефти в пятницу продолжает снижаться на фоне переизбытка предложения; текущая неделя может стать восьмой подряд, когда зафиксировано недельное удешевление "черного золота" - это самый продолжительный период с 1986 года, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Сегодня утром стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 0,94% - до 46,18 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть WTI опускалась на 1,02% - до 40,9 доллара за баррель.

Основным фактором, определяющим динамику цен на нефть, остается переизбыток предложения на рынке. Ведущие страны-члены ОПЕК сохраняют высокие объемы добычи. На этом фоне аналитики Citigroup Inc. предрекают падение стоимости "черного золота" до 32 долларов за баррель.

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Минэнерго США в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 августа, неожиданно выросли на 2,6 миллиона баррелей, до 456,2 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения запасов — на 777 тысяч баррелей.

"Спрос в ближайшем будущем вряд ли сможет покрыть переизбыток предложения, — заявил агентству Блумберг старший аналитик CMC Markets Рик Спунер. - Избежать давления на цены поможет сокращение добычи".