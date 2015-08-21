У "Газпрома" новая проблема: его хотят обязать раскрыть информацию о затратах

Готовящийся Минэкономразвития РФ проект поправок в закон «О естественных монополиях», который обяжет все естественные монополии раскрывать затраты на инвестпроекты, вызвал жесткую реакцию газового монополиста «Газпрома», пишут "Известия".

Крупнейшая в России компания попросила Минэнерго помочь в ее исключении из списка подпадающих под раскрытие информации монополий и направила свой негативный отзыв на законопроект в Минэкономразвития.

Читайте такжеУ "Газпрома" проблема: его доля на внутреннем рынке РФ может сильно сократитьсяВ компании считают, что «изменение сложившегося порядка формирования и утверждения инвестиционных программ может привести к ослаблению конкурентных преимуществ ОАО «Газпром», что в итоге скажется на «потере конкурентной привлекательности инвестиционных проектов, в том числе в сфере деятельности, не относящейся к регулируемой». Это, по мнению «Газпрома», ведет «к рискам причинения ущерба экономическим интересам компании и ее акционерам» (на государство в структуре собственников компании приходится свыше 73%).

"Было довольно странно получить такое письмо от «Газпрома», при этом не обнаружив соответствующей критики на сайте regulation.gov.ru, где законопроект проходил обсуждение", — удивлен собеседник в Минэкономразвития.

Компании излишняя открытость не нужна, соглашается источник «Известий» в «Газпроме». По его словам, законопроект Минэкономразвития затронет сразу несколько сфер деятельности монополии, «раскрыв коммерческие, не важные для потребителей нюансы структуры затрат».

Как писал Минэкономразвития в сценарных условиях развития экономики на 2016–2018 годы, ведомство хочет видеть раздельно расходы «Газпрома» на добычу и транспортировку (оптовые цены на выходе из магистрального трубопровода), в том числе по магистральным газопроводам и по газораспределительным сетям. Сейчас публично «Газпром» этих данных не раскрывает, но именно по ним Федеральная служба по тарифам — теперь Федеральная антимонопольная служба в связи с поглощением ФСТ — рассчитывает тарифы на потребление газа для населения (по розничной цене) и для промышленных потребителей (по оптовой), а также на его транспортировку с учетом пожеланий «Газпрома». Поправки, как указано в законопроекте, должны «ограничить рост конечной цены на газ».

Раскрытие затрат компании отдельно на стройку внутрироссийских и на стройку экспортных трубопроводов дает преимущество независимым производителям газа, пытающимся снизить стоимость прокачки своего газа по трубам «Газпрома», говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Теоретически это приведет к реальному снижению капитализации компании и снижению дивидендов акционеров, — соглашается он. — Чтобы понять, что они не переплачивают монополии, независимые производители газа (в их числе НОВАТЭК и «Роснефть») с прошлого года также пытаются развести расходы «Газпрома» на содержание и строительство внутрироссийских (входящих в Единую систему газоснабжения, стоимость которых вкладывается в тариф для НОВАТЭКа с «Роснефтью») и экспортных трубопроводов, которыми они не пользуются. Для независимых производителей было бы успехом выравнять тарифы для себя и дочерних компаний «Газпрома», тогда они смогут давать большие скидки своим потребителям и постепенно забирать их у «Газпрома» — он скидки делать не может», — пояснил Юшков.

В остальных монополиях особых претензий к законопроекту не имеют. «Роснефть» вообще с нетерпением ожидает реализации проекта Минэкономразвития.