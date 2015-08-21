Падение мировых цен на нефть стало самым затяжным с 1986 года

Как сообщает агентство Reuters, активность в производственном секторе Китая в августе сокращалась самыми быстрыми темпами.

Оба глобальные показатели на нефть, как отмечает агентство, находятся вблизи шестилетних минимумов.

Агентство напоминает, что подобное длительное падение цен на нефть на мировых рынках наблюдалось с конца 1985 года, когда в последующие пять месяцев цены на данный вид сырья упали в три раза. Тогда страны ОПЕК повысили собственную добычу, чтобы восстановить долю на мировом рынке после увеличения производства нефти в странах, не входящих в ОПЕК.

Утром 21 августа стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 0,94% - до 46,18 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть WTI опускалась на 1,02% - до 40,9 доллара за баррель.

Цена нефтяной корзины ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в четверг, 20 августа, снизилась на 2,78% – до 44,13 доллара за баррель с 45,39 доллара в предыдущий торговый день.

Указанная цена нефти ОПЕК является наименьшей за последние семь месяцев.

Также данные из США свидетельствуют о росте запасов нефти в этой стране.