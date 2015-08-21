В Минске встретились главы "Нафтогаза" и "Газпрома" - говорили о зиме

В Минске сегодня, 21 августа, состоялась рабочая встреча председателя правления российского «Газпрома» Алексея Миллера и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, говорится в сообщении «Газпрома».

«На встрече обсуждались вопросы текущего взаимодействия компаний и ход подготовки «Нафтогаза Украины» к осенне-зимнему периоду», - отметили в российской компании.

Других подробностей в «Газпроме» не сообщили.

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Справка УНИАН. 1 июля 2015 года Украина приостановила импорт газа из РФ. Украина рассчитывает к сентябрю получить средства от международных финансовых организаций на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища в объеме, который необходим для нормального прохождения предстоящего отопительного сезона.