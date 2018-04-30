Тяжба "Надра Украины" против "Голден Деррик": когда будет финал

31 августа судебная история в отношениях НАК «Надра Украины» и компании «Голден Деррик», которую СМИ связывают с экс-министрами правительства Николая Азарова, либо получит свое продолжение, либо начнется отсчет логическому финалу.

А именно - государственная компания таки войдет в права собственности по одному из договоров относительно доли в совместной деятельности на стратегическом для страны газоконденсатном Сахалинском месторождении. Она уже более года лишена такой возможности. И это, несмотря на то, что ранее судебными решениями, вступившими в законную силу и принятыми в пользу «Надра Украины», были расторгнуты договоры купли-продажи долей с «Голден Деррик». Если первое решение апелляционной инстанции будет принято в пользу Компании, большие шансы принятия положительных решений в пользу НАК и по двум аналогичным делам. Тогда частки по договорам будут возвращены «Надра Украины», то есть, под контроль государства.

Как известно, в 2000 и 2003 годах Национальная акционерная компания «Надра Украины» заключила ряд договоров о совместной деятельности на Сахалинском месторождении. В 2012-2013 годах бывшее руководство «Надра Украины» продало «Голден Деррик» свои доли сразу по трем договорам. При этом ни по одному из договоров компания полностью не рассчиталась, что позволило расторгнуть их и вернуть активы государству. Но вот войти в права собственности до сих пор не удается.

А на сегодня решение по этому делу суда в пользу «Надра Украины» играет немалую роль для достижения главной цели, поставленной государством, - снизить энергозависимость от страны-агрессора России, увеличить газо- и нефтедобычу, чтобы избавить нашу страну от давления Кремля.

Между тем, 22 июня и 2 июля т.г. Хозсуд Киева вынес решения, которыми отказал в удовлетворении двух исковых заявлений о признании права собственности НАК на доли в совместной деятельности на Сахалинском месторождении, расположенном в Харьковской области. Соответствующие исковые заявления были поданы заместителем прокурора Киева в интересах «Надра Украины» к «Голден Деррик» и другим участникам договоров о совместной деятельности.

«Данные решения были фактически приняты в пользу «Голден Деррик» и нарушают интересы Национальной акционерной компании «Надра Украины», поскольку блокируют дальнейшее участие компании в совместной деятельности на Сахалинском месторождении», - отмечают в НАК.

Кроме того, Киевский апелляционный хозяйственный суд 31 августа по одному делу и 18 сентября по второму делу рассмотрит апелляции заместителя прокурора Киева на решения Хозяйственного суда Киева соответственно от 02 июля и от 22 июня, которыми было отказано в удовлетворении двух исковых заявлений о признании права собственности компании «Надра Украины» на доли в совместной деятельности на Сахалинском газовом месторождении.

«Компания надеется, что рассмотрение данного дела в суде апелляционной инстанции состоится с учетом интересов Национальной акционерной компании «Надра Украины», акции которой полностью принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр Украины», - отмечается в сообщении Компании.

«Надра Украины» верит, что Киевский апелляционный хозяйственный суд 31 августа при рассмотрении апелляционной жалобы прокуратуры г. Киева будет осуществлять правосудие на принципах равенства, состязательности и справедливости. При этом первое решение апелляционной инстанции, как выше отмечалось, является особенно важным с точки зрения дальнейшей судебной практики по этому спору.

А примером соблюдения равенства всех участников судебного процесса служит постановление Высшего административного суда Украины от 9 июля 2015 года, которым «Голден Деррик» была лишена права на добычу нефти и газа на 19 участках недр, полученных ею в 2010-2012 годах.

История «сахалинского» недропользования

В результате отчуждения бывшими должностными лицами «Надра Украины» в пользу «Голден Деррик» долей в совместной деятельности указанного месторождения государство в лице «Надра Украины» потеряло контроль добычи газа на месторождении и возможность получения прибыли. В связи с этим 10 ноября 2014 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в совершении уголовного преступления бывшими руководителями «Надра Украины» - злоупотребление властью или служебным положением при подписании в 2012-2013 годах договоров купли-продажи долей в совместной деятельности на Сахалинском месторождении.

В конце 2014 года «Надра Украины» обратилась в Хозсуд Киева с исковыми заявлениями к «Голден Деррик» о расторжении трех договоров купли-продажи долей, которые позже суд расторгнул.

С целью возобновления участия компании в совместной деятельности на месторождении и с учетом расторжения Хозяйственным судом договоров купли-продажи долей 17 апреля т.г. прокуратура Киева подала в Хозсуд Киева три исковых заявления о признании права собственности «Надра Украины» на доли в совместной деятельности. Но, как видим, в Хозсуде отказали в удовлетворении двух исковых заявлений.

Проанализировав решения хозсуда г. Киева по двум делам от 22 июня и от 2 июля т.г., которые являются полностью аналогичными, специалисты компании отмечают, что суд при отказе в удовлетворении иска ссылается на неправильность избрания Национальной акционерной компанией способа защиты. Так, судьи Хозсуда Киева считают, что компания имеет право в судебном порядке только заявлять требование о взыскании убытков с «Голден Деррик», а не просить суд признать за ней право собственности.

По мнению компании, вышеприведенный вывод суда является необоснованным, поскольку согласно Гражданскому кодексу Украины истец не ограничен в праве на самостоятельное избрание способа защиты. При этом в «Надра Украины» сомневаются в возможности реального исполнения решения о взыскании убытков с «Голден Деррик» из-за многомиллионных долгов, которые подтверждаются судебными решениями.

Поэтому был избран способ защиты о признании права на доли как юридически правильный и оптимальный для Компании. Согласно нормам Хозяйственного кодекса Украины вносить изменения в договора может только сторона этого договора, а формально Компания не является стороной договоров СД по последней редакции к этим договорам. Поэтому, учитывая, что всеми сторонами договоров не признано право компании на долю в совместной деятельности, внесение изменений в договора в части включения Национальной акционерной компании возможно только в судебном порядке и после признания судом права собственности Компании на доли в совместной деятельности.

«Таким образом, в результате принятия Хозяйственным судом Киева решений об отказе в признании права собственности компании на доли в совместной деятельности на Сахалинском месторождении частная компания «Голден Деррик» и в дальнейшем будет получать колоссальные прибыли от добычи газа на Сахалинском месторождении, а государство, которым были потрачены миллионные средства на разведку указанного месторождения, опять ничего не получит», - подчеркивают в госкомпании.

И тут стоит отметить один факт - Высший административный суд Украины 8 июля окончательно лишил компанию «Голден Деррик» права пользования недрами с залежами нефти, газа природного и газа сланцевых залежей. Таким образом, 19 участков недр с залежами нефти и газа, которые компания «Голден Деррик» получила в 2010-2012 годах, были возвращены государству.

«Это был непростой процесс, но суд, наконец, поставил точку в спорах по поводу законности получения «Голден Деррик» всех разрешений на пользование залежами нефти, газа природного и газа сланцевых залежей. На сегодня Госгеонедра Украины держит свое слово и продолжает принимать все надлежащие процессуальные меры для защиты интересов государства в подобных судебных делах», - отметил тогда и.о. председателя Госгеонедр Николай Бояркин.

Данной победе предшествовали разбирательства с участием Генпрокуратуры. Еще в марте 2014 г. по результатам ее проверки Госгеонедрами был отменен приказ в части предоставления «Голден Деррик» специальных разрешений на пользование недрами на 16 участках и аннулировано 3 спецразрешения. Причина – «Голден Деррик» не оплатила стоимость геологической информации в государственный бюджет, чем причинила значительный ущерб государству. Кроме того, было выявлено нарушение действующего законодательства в сфере недропользования. А Киевский апелляционный хозсуд принял решение, согласно которому компания «Голден Деррик» должна вернуть Украинскому геологическому научно-производственному центру, дочернему предприятию госкомпании «Надра Украины», 25,3 млн грн за невыполненные работы.

Участие компании в совместной деятельности позволит получать миллионную прибыль, ориентировочно в среднем около 2 млн. грн. в месяц по одном договору, а всего около 6 млн. грн. по трем договорам. Если учесть, что судебные разбирательства Компании и «Голден Деррик» длятся второй год, то только за 2014 год Компания, то есть и государство, недополучили ориентировочно 72 млн. грн. прибыли.

Этих денег госкомпании хватило б улучшить свое финансовое состояние, в частности, погасить задолженность по заработной плате перед работниками дочерних предприятий, которая накопилась за предыдущие годы, обновить свою и дочерних предприятий материально-техническую базу, продолжить геологическую разведку.

Поэтому для Национальной акционерной компании очень важно вернуться в совместную деятельность на Сахалинском месторождении, чтобы в дальнейшем получать часть прибыли.

В Компании надеются, что рассмотрение третьего судебного дела в Хозяйственном суде Киева и дальнейшее апелляционное производство по обжалованию решений Хозсуда состоится с учетом интересов «Надра Украины».

В компании уверены в правильности выбора способа защиты и считают такую позицию - юридически правильной. «Совершенно правильно прокуратура подала иски, чтобы признать право собственности за Компанией, чтобы государство в лице Национальной акционерной компании получало прибыль, а компания выплачивала дивиденды от участия в совместной деятельности», - подчеркивают в «Надра Украины».

Внесение изменений в договора без признания права собственности на доли для Компании является юридически невозможным, поскольку согласно нормам Хозяйственного кодекса Украины вносить изменения может только сторона этого договора. Тогда как формально НАК не является стороной договоров СД согласно последней редакции к этим договорам. При этом всеми сторонами действующих редакций договоров СД было отказано Компании подписать проект дополнительного соглашения к договорам СД о включении Компании в состав участников совместной деятельности в добровольном порядке. Право Компании на долю оспорено и не признано.

Что касается взыскания с ООО «Голден Деррик» убытков, на что указывает хозяйственный суд г. Киева в своих решениях по двум судебным делам от 22 июня и от 2 июля, то данный способ защиты является дополнительным согласно Гражданскому кодекса Украины, а не исключительным. Данный судебный процесс еще впереди для Компании и не может заменять судебный спор о признании права на доли.

***Национальная акционерная компания «Надра Украины» является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами, ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива, 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы в отношении нефти и газа, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр. В состав компании входят 6 геологоразведочных и специализированных предприятий. 100% акций «Надра Украины» принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.

Автор Нина Сорока