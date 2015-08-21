"Нафтогаз" наймет юристов для защиты своих прав в оккупированном Крыму

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении от 19 августа 2015 года.

"Министерству энергетики и угольной промышленности, Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" принять меры к привлечению квалифицированных и высокопрофессиональных юридических советников для обеспечения защиты прав и интересов Украины во время урегулирования споров, связанных с потерей или невозможностью использования Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" имущества и неполучением ею доходов на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя", - говорится в документе.

"Разрешить Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" осуществить закупку юридических услуг с применением переговорной процедуры закупки в соответствии с пунктом 7 части второй статьи 39 Закона Украины "Об осуществлении государственных закупок", - отмечается в постановлении.

Читайте такжеПравительство предоставило госгарантии по кредиту Нафтогаза от ЕБРР на $ 300 миллионовСправка УНИАН. "Черноморнефтегаз" входит в состав НАК "Нафтогаз Украины" и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе "Черноморнефтегаза" находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 миллиарда кубометров, по газовому конденсату – 1,231 миллиона тонн, по нефти – 2,53 миллиона тонн.

19 марта 2014 года буровые установки "Черноморнефтегаза" в Крыму были захвачены вооруженными людьми.