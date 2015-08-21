The Washington Post: От России до Ирана, последствия глобального падения цен на нефть

Об этом пишет Фарид Закария в своей статье «От России до Ирана, последствия глобального падения цен на нефть», опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Ник Батлер, бывший глава стратегического отдела BP, рассказал мне, что «мы переживаем более длительный и затяжной период низких цен на нефть, чем в конце 1980-х годов». Почему? Он указывает на идеальный шторм. Поставки существенно возросли, потому что десять лет высоких цен на нефть побуждали производителей во всем мире инвестировать огромные суммы денег в поиск новых источников. Эти инвестиции уже сделаны, и они будут поддерживать поток поставок. Леонардо Мауджери, бывший глава стратегического отдела итальянского энергетического гиганта «Eni», говорит: «Нет способа остановить это явление». Он предсказывает, что цены могут фактически упасть до $ 35 за баррель в следующем году, по сравнению с более чем $ 105 летом прошлого года.

Основная причина ускоренного падения цен – то, что Саудовская Аравия, «компенсирующий поставщик» мира – страна, которая легко может увеличить или уменьшить производство – решила продолжить добычу. В Саудовской Аравии «знают, что это вредит им, но они надеются, что это навредит всем остальным еще больше», говорит Мауджери из Гарварда. Одна из главных целей Саудовской Аравии – убрать американских производителей сланцевой и трудноизвлекаемой нефти из отрасли. До сих пор это не работало. Хотя американские фирмы пострадали от падения цен, они использовали технологии и практику разумного бизнеса, чтобы остаться на плаву. Предстоящее возвращение иранской нефти – которое, как предполагают рынки, произойдет, но медленно – это еще одна причина снижения цен. А также увеличение энергоэффективности легковых и грузовых автомобилей.

Основные нефтедобывающие страны во всем мире столкнулись с фискальными расчетами, которых они не видели десятилетия, а, возможно, не видели никогда. Краткий тур по новому миру.

Венесуэла: популярность Уго Чавеса, его «социализм 21-го века» и его неправильное управление экономикой страны стали возможными благодаря одному фактору: длительному нефтяному буму. Его преемник унаследовал страну-банкрота, которая не будет в состоянии обслуживать свои долги. Нефть составляет 96 процентов экспорта Венесуэлы. Ее экономика, по оценкам, сократится на 7 процентов в этом году, и уже сократилась на 4 процента в прошлом году. (Одна из причин, почему Куба хочет достичь согласия с Соединенными Штатами, потому что она знает, что у ее спонсора в Каракасе закончились деньги).

Россия: Как и в случае с Чавесом, популярность Владимира Путина идеально совпала с крутым подъемом цен на нефть, а это означало более высокий ВВП России, доходы правительства и, таким образом, субсидии для людей. Сейчас курс изменился. Российская экономика, по прогнозам, сократится на 3,4 процента в этом году. Доходы от нефти и газа составляют половину доходов правительства. Важно отметить, что доход «Газпрома», национального газового гиганта, по оценкам, упадет почти на 30 процентов в этом году. «Помните, «Газпром» - машина, которая обеспечивает средствами всю клику Путина, которая управляет страной», сказал Батлер, из Королевского колледжа в Лондоне.

Ирак: нефть составляет около 90 процентов доходов правительства Багдада, и, несмотря на то, что страна добывает так много, насколько это возможно, она столкнулась с резким сокращением имеющихся средств. Это отражение хрупкости правительства, а также повышения уровня межрелигиозной розни, - которая проложила путь "Исламскому государству". В условиях ограниченных ресурсов, на шиитское правительство в Багдаде оказывают большое давление, чтобы оно оказало финансовую поддержку суннитам. Затем, основное противостояние между курдами и центральным правительством из-за раздела доходов от нефти.

Иран: Несмотря на непредвиденные выгоды, которые Тегеран получит от ослабления международных санкций, они, как и для большинства нефтяных государств, бесполезны. На самом деле, по оценкам Международного валютного фонда, Ирану нужна цена почти $ 100 за баррель, чтобы сбалансировать свой бюджет. В среднесрочной перспективе, он столкнется с давлением, как и другие.

Многие американские эксперты и комментаторы надеялись, что низкие цен на нефть послужат способом лишить сомнительные режимы по всему миру легких денег. Теперь это происходит, но со скоростью, которая может вызвать огромную панику и неопределенность в и без того тревожном мире.