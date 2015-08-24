Цены на нефть Brent впервые за шесть лет упали ниже 45 долларов

Мировые цены на нефть в понедельник демонстрируют резко отрицательную динамику, теряя более 2%; Brent впервые с 17 марта 2009 года пробил вниз психологическую отметку в 45 долларов за баррель на фоне опасений за экономику Китая, свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

Сегодня утром стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть WTI падала на 2,52%, до 39,44 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent опускалась на 2,09% - до 44,51 доллара за баррель.

В понедельник индекс Шанхайской фондовой биржи упал более чем на 8%, несмотря на решение властей разрешить инвестировать средства пенсионного фонда в акции. Опасения за экономику Китая приводят инвесторов к мысли, что другие экономики Азии также могут замедлить свой рост, что приведет к ухудшению ситуации со спросом на нефть.

"Ситуация с переизбытком предложения продолжает оказывать давление на настроение инвесторов. На рынке царят опасения относительно перспектив увеличения добычи и поставок нефти со стороны Ирана", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ.

Помимо этого негативное влияние на цены на нефть оказала статистика американской нефтегазосервисной компании Baker Hughes. По ее данным, число буровых установок, занятых в добыче нефти, выросло на 2 единицы (674 штуки, или плюс 0,29%).