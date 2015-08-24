Цены на нефть стремительно падают, фондовый рынок России не отстает

Об этом сообщает издание РБК.

"Стоимость нефти североморской марки Brent, актуальной для российского бюджета, в понедельник продолжила падение. По состоянию на 11:45 мск октябрьские фьючерсы на нее опускались на минимуме до отметки в $43,69 за баррель. На закрытии же предыдущего торгового дня баррель Brent стоил $45,26", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это минимальный показатель с марта 2009 года. Тогда стоимость Brent опускалась до $39, после чего вновь начала дорожать.

В понедельник обвалился и российский фондовый рынок. По состоянию на 12:28 индекс РТС упал на 5,76%, до 718,44 пункта, индекс ММВБ — на 2,12%, до 1628,07 пункта. В лидерах падения — "Мечел" (минус 5,26%), "Россети" (4,25%), "Сургутнефтегаз" (минус 4,07%), "Соллерс" (3,85%) и "Дикси" (минус 3,82%).

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Как сообщал УНИАН, подобное длительное падение цен на нефть на мировых рынках наблюдалось с конца 1985 года, когда в последующие пять месяцев цены на данный вид сырья упали в три раза. Тогда страны ОПЕК повысили собственную добычу, чтобы восстановить долю на мировом рынке после увеличения производства нефти в странах, не входящих в ОПЕК.