Цена нефти сорта WTI упала до $38,24 - самого низкого уровня с февраля 2009 года

Резкое снижение цены произошло после того, как индекс Шанхайской биржи рухнул на 8,5% до самого низкого уровня с 2007 года, передает ТАСС.

"На протяжении последних двух недель ситуация в китайской экономике стала важнейшим фактором, вызывающим озабоченность, - отметили в понедельник в аналитической записке эксперты компании Standard Chartered. - Именно этот фактор оказывает основное влияние на положение дел на рынке нефти".

Наиболее значительные потери в ходе биржевой сессии в понедельник понесли компании, ставшие в свое время лидерами в добыче сланцевой нефти: у Continental Resources Inc курс акций упал на 9,50% до $27,16, а у Anadarko Petroleum Corp акции упали на 4,70% до $65,55.

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"Те, кто хотели вложить средства в нефтяные компании, явно занервничали при нынешней ситуации на рынке, - считает партнер инвестиционного фонда Sikich Investment Banking Кристофер Гейер. - Гораздо более выгодно для них сейчас воздержаться от каких-либо операций".

По мнению управляющего фонда Cavendish Asset Management Пола Мамфорда, "в условиях, когда цены на нефть достигли нынешнего уровня, желающих вложиться в нефтегазовые активы нет".

РБК-Украина добавляет, что вечером в понедельник, 24 августа, цены на нефть Brent продолжили снижаться, после того, как торги на американских биржах открылись снижением.

Так, по состоянию на 23:19 по киевскому времени стоимость барреля нефти марки Brent на бирже ICE опустилась до 42,62 долларов за баррель. Это на 6,84% ниже уровня закрытия торгов в предыдущий день.

Как сообщал УНИАН, утром 24 августа стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть WTI падала на 2,52%, до 39,44 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent опускалась на 2,09% - до 44,51 доллара за баррель.