Цены на нефть умеренно растут после спада накануне

Об этом сообщает Прайм.

"По состоянию на 07:34 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent повышалась на 1,66% - до 43,23 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на легкую нефть WTI дорожали на 1,58%, до 38,84 доллара за баррель. При этом ранее в ходе торгов их стоимость опускалась до 37,97 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне стоимость Brent и WTI достигала минимумов 2009 года после сильнейших распродаж на китайских фондовых биржах, которые усилили опасения за экономику Китая и перспективы спроса на "черное золото". Помимо турбулентности на мировых биржах давление на стоимость нефти продолжает оказывать переизбыток предложения в условиях замедленного роста спроса.

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"Экономика КНР продолжает замедляться, и ФРС все равно может повысить базовую ставку до конца года. Это окажет дополнительное давление на два основных двигателя мировой экономики последних лет: спрос со стороны Китая и дешевые деньги", - приводит агентство Reuters мнение аналитика HSBC Фредерика Ноймана (Frederic Neumann).