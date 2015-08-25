Суд в Гааге постановил взыскать с России €7 миллионов в пользу экологов Greenpeace

Международный арбитраж при Постоянной палате третейского суда в Гааге постановил взыскать с России денежную компенсацию за ущерб, причиненный во время расследования уголовного дела в отношении экологов Greenpeace с судна Arctic Sunrise, пишет "Коммерсант".

В сентябре 2013 года активисты попытались провести акцию на принадлежащей "Газпрому" платформе "Приразломная" против нефтедобычи в Арктике, но были арестованы и обвинены в пиратстве. От России, среди прочего, потребовали возместить издержки от простоя Arctic Sunrise во время следствия над экологами и сумму залога за их освобождение. Размер компенсации будет определен позднее, но, как выяснил "Ъ", речь идет о сумме около €7 млн.

Читайте такжеРоссия на граниМеждународное разбирательство в связи с ситуацией вокруг Arctic Sunrise и уголовным делом в отношении экологов из Greenpeace Нидерланды, под чьим флагом курсировало судно, инициировало в октябре 2013 года. Тогда королевство пожаловалось на Россию в Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге. "Мы понимаем, что Россия хочет обеспечить безопасность территориальных вод, но не согласны с тем, что произошло с судном Greenpeace",— объяснял решение Нидерландов подать в суд на Россию глава МИД Франс Тиммерманс.

Ранее Международный трибунал по морскому праву постановил, что при задержании, расследовании, инспектировании, аресте и процессе против экологов Россия нарушила сразу несколько статей Международной конвенции по морскому праву. На этом основании Нидерланды имеют право на возмещение ущерба и издержек, которые понесены из-за уголовного преследования активистов и их судна.

Международный арбитражный суд в Гааге (учрежден в 1899 году по инициативе российского императора Николая II), куда Нидерланды также обратились с жалобой, в свою очередь, подкрепил решение трибунала. Суд, в частности, напомнил, что Россия изначально обвинила экологов в пиратстве, но Международная конвенция по морскому праву определяет пиратство как акт, направленный против другого судна. Поскольку платформа "Приразломная" судном не является, российская реакция была неправомерной.

Кроме того, суд рассмотрел вопрос правомерности обвинений экологов в хулиганстве. Россия, говорится в заключении арбитража, инкриминировала активистам "хулиганство" на том основании, что участники акции вошли в 500-метровую запретную зону вокруг "Приразломной". Досмотр, захват и задержание судна, с точки зрения международного права, был бы законен, если бы имела места непрерывная погоня за судном. Но погони не было, а значит, не было и оснований расценивать действия экологов как хулиганские.

Нидерландам, постановил арбитраж, полагается компенсация за ущерб судну Arctic Sunrise и за материальный, и нематериальный ущерб его экипажу.

"Greenpeace поддерживает решение международного арбитража, поскольку реакция российских властей на акцию на "Приразломной" была неадекватной",— отметил пресс-секретарь российского представительства Greenpeace Полина Малышева.