Запасы газа в украинских хранилищах превысили 14 миллиардов кубометров

Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 15 по 25 августа увеличились на 3,4%, или на 466 миллионов кубометров, - до 14,1 миллиардов кубометров.

Об этом говорится в сообщении оператора газотранспортной системы Украины компании "Укртрансгаз".

Согласно данным госкомпании, среднесуточные объемы закачки газа в ПХГ составляют 44,3 миллиона кубометров.

По состоянию на 25 августа, как отметили в "Укртрансгазе", суточные объемы импорта природного газа из Словакии составляют 36,9 миллиона кубометров.

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Как сообщал УНИАН, Украина в 2015 году планирует закачать в подземные хранилища 13,879 миллиарда кубометров газа для прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов и гарантирования бесперебойного транзита российского газа в страны Европейского Союза.

Отбор природного газа из подземных хранилищ в 2015 году запланирован на уровне 8,688 миллиарда кубометров.

1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ и значительно сократила его закупку в странах ЕС. При этом Украина рассчитывает к сентябрю получить средства от международных финансовых организаций на закупку природного газа для закачки в подземные хранилища в объеме, который необходим для нормального прохождения предстоящего отопительного сезона.