Украина приостановила импорт электроэнергии из России

Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

«Величина импорта электроэнергии из России на 21:00 24 августа составила 0 МВт (плановая величина 50 МВт)», - говорится в сообщении.

При этом "Укрэнерго" не сообщает о дальнейших планах поставок электроэнергии из России.

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Как сообщал УНИАН, Украина с первых дней августа после двухмесячного перерыва возобновила импорт электроэнергии из России.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, импортировать электроэнергию из России для Украины выгодно, так как стоимость собственной тепловой генерации выше российской.