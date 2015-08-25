Украина приостановила импорт электроэнергии из России
14:21, 25 августа 2015Энергетика
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Украина, после трех недель импорта электроэнергии из России из-за аномально жаркой погоды, с 24 августа приостановила ее закупку в этой стране.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».
«Величина импорта электроэнергии из России на 21:00 24 августа составила 0 МВт (плановая величина 50 МВт)», - говорится в сообщении.
При этом "Укрэнерго" не сообщает о дальнейших планах поставок электроэнергии из России.
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Как сообщал УНИАН, Украина с первых дней августа после двухмесячного перерыва возобновила импорт электроэнергии из России.
По словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, импортировать электроэнергию из России для Украины выгодно, так как стоимость собственной тепловой генерации выше российской.
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