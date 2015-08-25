Падение мировых цен на нефть снизили стоимость бензина в Украине на 50-60 копеек

По данным консалтинговой группы "А-95", в период с 21 по 25 августа крупные сети АЗС Amic, Shell, SOCAR, WOG, OKKO снизили цены на все марки бензина на 50-60 копеек за литр.

"Падение мировых цен продолжается и позволило скинуть первые 50-60 коп./л", - отмечает директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

По его словам, после снижения цен на дизтопливо, которое наблюдается уже больше месяца, пришла пора бензина.

"Такую автономность от дизельного топлива рынок показал на моей памяти впервые. Причина кроется в разной природе конкуренции. По дизтопливу есть хороший прогресс по части уменьшения доли контрабанды, тогда как по бензину доля "левака" все еще очень существенная. Ее видно даже невооруженным глазом на тех АЗС, которые торгуют на 2-3 гривни дешевле крупных сетей. Фактически только после снижения закупочных цен у "прозрачных" игроков появилась плановая маржа на уровне все тех же 2-3 грн на литре. Как по дизтопливу, так и по бензину падение в дальнейшем продолжится", - добавил Куюн.

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Как сообщал УНИАН, Украина в январе-июле 2015 года импортировала нефтепродуктов в денежном выражении на 2,187 миллиарда долларов.

По экспертным оценкам, доля импортного топлива на рынке нефтепродуктов Украины достигает 80%.