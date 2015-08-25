Ривненская АЭС готовится выдать в энергосистему Украины полную мощность энергоблоков

Ривненская атомная электростанция на 80% выполнила реконструкцию открытого распределительного устройства 750 кВ (ОРУ), которое позволит выдавать в отечественную энергосистему полную мощность энергоблоков станции.

Как сообщает пресс-служба АЭС, реконструкция проводится на протяжении четырех месяцев в рамках проекта строительства воздушной линии электропередачи "РАЭС - п/с "Киевская".

Согласно сообщению, в работах по реконструкции ОРУ-750 на Ривненской АЭС участвуют две организации-генподрядчика - КП "ЕПЗМ-6" и ЮТЕМ-Инжиниринг. Работы проводятся с участием предприятий-субподрядчиков из разных регионов Украины. Оборудование для реконструкции произведено известными компаниями Украины и Европы.

"Уже выполнен монтаж и продолжается налаживание трансформаторов тока производства Запорожского завода высоковольтной аппаратуры. Получено три фазы шунтирующих реакторов от Запорожского завода трансформаторов. Проводится наладка пантографных разъединителей польского производства HAPAM на напряжение 750 кВ", - сообщают в пресс-службе.

Кроме того, отмечается, что на АЭС началась установка элегазовых выключателей 750 кВ французской фирмы Alstom Grid, в которые смонтированы фундаменты и площадки для обслуживания. Монтаж оборудования производится персоналом "ЕПЗМ-6" под руководством шеф-инженеров "Alstom Grid".

Ранее сообщалось, что два блока Ривненской АЭС мощностью 1 000 МВт не могут выдавать электроэнергию в сеть одновременно из-за отсутствия необходимой линии электропередач.

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Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тысяч кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тысяч кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 миллион кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 миллион кВт с 2004 года.

Распределительное устройство — электроустановка, служащая для приёма и распределения электрической энергии одного класса напряжения.