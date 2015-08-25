Демчишин будет везти уголь со всех направлений: России, дальнего зарубежья и зоны АТО

Украина, испытывающая острый дефицит антрацитовой марки угля из-за военных действий на Донбассе, в сентябре-октябре планирует ускорить накопление запасов угля на складах тепловых электростанций за счет увеличения его поставок из России, дальнего зарубежья, а также зоны АТО.

Об этом 20 августа на закрытом заседании антикризисного энергетического штаба сообщил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, передает пресс-служба министерства во вторник, 25 августа.

«На данный момент запас угля 1,2 млн тонн. Конечно этого недостаточно. Следующие два месяца – 10 дней августа, сентябрь и октябрь – это период, на протяжении которого можно и нужно везти уголь со всех направлений», - сказал Демчишин.

По словам министра, Украина к 1 октября планирует накопить 3,2 млн тонн угля на складах ТЭС и ТЭЦ.

Также, как отметил Демчишин, на шахтах «Павлоградугля», подконтрольного энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, находится около 400 тыс. тонн угля марки Г, темпы вывоза которого в последнее время ускорились.

«Из среднего объема 650 вагонов ежедневно, они (ДТЭК – УНИАН) начали вывозить 750-780»,- отметил министр.

Кроме этого, по данным Демчишина, госкомпания «Центрэнерго» договорилась о поставках угля из России и дальнего зарубежья.

«У «Центрэнерго» есть договоренности на поставки угля морским направлением на конец сентября –начало октября. Из Кузбасса (РФ-УНИАН) отгружается первая партия. До конца августа эти вагоны должны поступить на станции», - добавил министр.

Справка УНИАН. В декабре 2014 года в Украине происходили веерные отключения электроэнергии, которые были связаны с дефицитом углей энергетических марок на складах ТЭС из-за военных действий на Донбассе, где расположено большинство шахт. Для недопущения повторных отключений Украина приняла решение о временном импорте электроэнергии из России.

Также чрезвычайно высокие нагрузки отечественная энергосистема испытала и этим летом. В августе 2015 года из-за аномально жаркого лета и остановки на плановый ремонт нескольких атомных энергоблоков Украина возобновила импорт электроэнергии из России, чтобы не допустить веерных отключений.

14 августа 2015 года в энергоснабжающей компании «Киевоблэнерго» сообщили, что из-за дефицита мощностей в стране она вынуждена применять график аварийных отключений потребителей в области по указанию диспетчера Центральной энергетической системы. При этом в «Укрэнерго» агентству УНИАН сообщили, что никаких специальных поручений «Киевоблэнерго» не давали, но не исключили, что компания может применять плановые аварийные отключения.

С 24 августа Украина, после трех недель импорта электроэнергии из России, приостановила ее закупку.