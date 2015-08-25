Иран заявил, что готов продавать свою нефть по любой цене

Иран должен продавать свою нефть независимо от цены.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на министра нефти страны Биджана Намдара Зангане.

"Мы должны продавать свою нефть, несмотря на то, идет цена вниз или вверх до $100 за баррель. Даже если мы хотим продавать нефть дороже, цена определяется рынком. После снятия санкций Иран вернет свою долю рынка в размере более 1 млн баррелей в сутки", - сказал он.

Министр добавил, что Иран увеличит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, как только санкции снимут.

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Как сообщал ТАСС, в июле Зангане говорил о планах Тегерана нарастить добычу нефти до 4,7 млн баррелей в сутки. По другим оценкам, Иран намеревался достичь в этом году досанкционного уровня добычи нефти в 4 млн баррелей в сутки.

До введения санкций Иран экспортировал 2,3-2,5 млн баррелей нефти в сутки, затем этот показатель сократился вдвое.