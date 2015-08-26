Цены на нефть колеблются в ожидании новостей из США и Китая

Нефть в среду торгуется в ограниченном диапазоне в ожидании статистики по недельному изменению запасов нефти в США и на фоне сообщений о снижении процентных ставок Народным банком Китая, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Сегодня стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую смесь Brent повышалась на 1,02% - до 43,38 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов Brent дешевел до 42,89 доллара. Октябрьские фьючерсы на легкую нефть WTI дорожали на 0,59%, до 39,53 доллара за баррель, ранее дешевея до 38,9 доллара за баррель.

В среду Минэнерго США опубликует еженедельную статистику по изменению запасов нефти в стране. По прогнозам аналитиков, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 21 августа, выросли на 2,167 миллиона баррелей, или на 0,46%, - до 458,36 миллиона баррелей.

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В то же время Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 7,3 миллиона баррелей, до 449,3 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали роста на 1 миллион баррелей.

Другим фактором, который оказывает влияние на динамику нефтяных фьючерсов, является решение Народного банка Китая в очередной раз понизить ставки по депозитам и кредитам. Снижение составило 0,25 процентного пункта.

Аналитики банка ANZ, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что решение Китая помогло успокоить сырьевые рынки, однако обеспокоенность сохраняется, и поэтому рост фьючерсов будет ограниченным.