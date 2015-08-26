Президент Венесуэлы предсказывает нефть ниже $30, если не поможет "чудо"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предположил, что венесуэльская экспортная нефть подешевеет до $30 и менее за баррель, и сказал, что ищет компромисса с ОПЕК и Россией о стабилизации цен, которую сравнил с чудом, пишет Рейтер.

"Венесуэльская нефть упала на $2 сегодня. Достигла $35", - сказал он в еженедельном телевыступлении во вторник.

"Я думаю, что она достигнет $30 или упадет еще ниже".

Экспортная нефтяная корзина члена Организации стран-экспортеров нефти Венесуэлы состоит из сырой нефти и продуктов ее переработки и торгуется с дисконтом к индикативным сортам из-за высокого содержания тяжелых компонентов.

Мировая цена на черное золото составила во вторник $43,21 за баррель по сравнению со $100 год назад, на фоне переизбытка на рынке. Некоторые аналитики предсказывали падение американской нефти, цена на которую составила $39,31, до уровня $30 и ниже.

Среднегодовая цена на венесуэльскую нефть составляла в прошлом году около $88,42, и ее обвал усилил рецессию, дефицит денег и перебои с основными товарами в преддверии парламентских выборов, на которых правящая Социалистическая партия, по прогнозам, потерпит поражение.

"Мы смотрим, сможет ли альянс ОПЕК и России достичь чуда стабилизации цен", - сказал Мадуро.

ОПЕК не собирается на заседание до 4 декабря и ранее отвергла призывы к экстренной встрече. Организация отказалась снижать добычу, невзирая на падение цен, надеясь тем самым отвадить конкурентов и сохранить свою долю на рынке. Сравнительно богатые члены ОПЕК из числа стран Персидского залива лучше готовы к низким ценам, чем страны Африки, Иран или Венесуэла.

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Саудовская Аравия и Ирак, два крупнейших производителя в ОПЕК, в этом году достигли рекордных объемов добычи.