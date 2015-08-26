В Беларуси к отопительному сезону подняли цены на газ

В Беларуси увеличены предельные максимальные отпускные цены на углеводородные сжиженные топливные газы для коммунально-бытового потребления, предназначенные для реализации на территории страны, передает БЕЛТА.

Читайте такжеЭкономика Беларуси неумолимо падает: ВВП за семь месяцев сократился на 4%Так, отпускная цена 1 т газа для коммунально-бытового потребления, реализуемого организациям, входящим в состав "Белтопгаза", на условиях "франко-отправление" составляет Br2 млн 680 тыс. 646, на условиях "франко-склад организации-изготовителя" - Br2 млн 672 тыс. 513 (1 доллар США равняется 17 602,48 белорусского рубля). Что касается отпускной цены на газ, реализуемый организациям, которые не входят в состав "Белтопгаза", то она формируется с учетом конъюнктуры рынка.

Отпускная цена на газ для заправки в баллоны, реализуемый юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на условиях "франко-склад организации-изготовителя", составляет Br2 млн 825 тыс. 538 за 1 т.